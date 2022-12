Srbi pobjesnili na ono što je učinio Xhaka nakon šokantnog poraza: 'To je zločinac'

Očekivano, odlučujući susret Srbije i Švicarske na SP u Kataru (2:3) protekao je u usijanoj atmosferi na rubu incidenta što zbog važnosti utakmice, ali dobrim dijelom i zbog prethodnog susreta na SP u Rusiji kada su također slavili igrači s bijelim križem na dresovima izbacivši Bijele orlove s velikog natjecanja. Glavne uzdanice Švicarske, Xherdan Shaqiri i Granit Xhaka tada su odlučujuće golove slavili rukama pokazujući albanski simbol dvoglavog orla, a Srbi im to nisu zaboravili.

Sinoć su se suzdržali takvog slavlja, no švicarski Albanci porijeklom s Kosova ponovno su imali više razloga za veselje jer ponovio se i ishod iz Rusije. Ujedno, kapetan Švicarske Xhaka bio je i protagonist uzavrele situacije tijekom utakmice.

Ušao je u svađu s klupom orlova nakon jednog Mitrovićevog pada u kaznenom prostoru Švicarske. Klupa Srbije je smatrala da je sudac Rapallini trebao pokazati na bijelu točku, a igrač Arsenala je ušao u prepirku sa Srbima. Nakon nekoliko uvreda s jedne i s druge strane, Xhaka se uhvatio za međunožje i tom gestom potpuno razbjesnio Srbe. Nekoliko ljudi s klupe Srbije je tada ušlo u teren, ali su Dragan Stojković i suci zajedničkim snagama ipak spriječili incident.

Foto: SUHAIB SALEM/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group G - Serbia v Switzerland - Stadium 974, Doha, Qatar - December 3, 2022 Switzerland's Granit Xhaka celebrates qualifying for the knockout stages REUTERS/Suhaib Salem Photo: SUHAIB SALEM/REUTERS

No, Srbe je posebno razbjesnilo Xhakino slavlje nakon pobjede kad je obukao dres na kojem je na prsima iznad broja 26 pisalo 'Jashari'.

- Ne, nema nikakve političke pozadine. To je moja posveta suigraču Jashariju. Došao je u mlad u momčad (20), ja sam bio u situaciji kao on i zaslužuje poštovanje. Provodimo puno vremena zajedno. Zato sam njemu u čast nosio dres s prezimenom Jashari - ponudio je Xhaka svoje objašnjenje koje se odnosilo na mladog veznjaka Luzerna, Ardona Jasharija, člana švicarske reprezentacije koji je također na SP-u. A i on je porijeklom Albanac, ali iz Makedonije.

S druge strane, u Srbiji nisu prihvatili Xhakino objašnjenje već su uvjereni kako je riječ o provokaciji te da je natpis 'Jashari' bio posvećen zapravo Ademu Jashariju osnivaču i vođi Oslobodilačke vojske Kosova. Za kosovske Albance on je jasno legendarna ličnost dok ga Srbi smatraju zločincem i teroristom.

Oslobodilačka vojska Kosova, paravojna je organizacija koja se na Kosovu godinama gerilski borila protiv Srba, a Adema Jasharija su u ožujku 1998. ubile srpske vojne snage. Tom prilikom likvidirali su i 56 članova njegove obitelji, među kojima 18 žena i 10 djece. Nakon što je Kosovo proglasilo neovisnost, njegov predsjednik je Jashariju posthumno dao najviši državni orden, odličje Heroja Kosova.

