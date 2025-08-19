Košarkaši idu po pobjedu za kraj sjajnog ljeta, izbornik naglasio: Nema popuštanja!

Hrvatska košarkaška reprezentacija sutra će u danskom Farumu, malom mjestu odmah do Kopenhagena, tražiti potvrdu prvog mjesta u pretkvalifikacijskoj skupini za Svjetsko prvenstvo 2027. Izbornik Tomislav Mijatović ističe da popuštanja nema, cilj je jasan, a pobjeda je imperativ.

„Nema popuštanja. Jako smo naporno radili i izabrali ciljeve koji su i dalje pred nama. Želimo biti prvi u pretkvalifikacijskoj skupini, i za potvrdu prvog mjesta moramo pobijediti Dansku. Vidjeli smo i osjetili da je to ekipa koja igra vrlo čvrsto, agresivno i na granici faula. Za to smo spremali proteklih nekoliko dana u Opatiji. Svi igrači su spremni i sutra moramo pokazati da smo na putu na kojem želimo pobjeđivati i lomiti sve protivnike. Nikakvo popuštanje ne dolazi u obzir, igrači su toga svjesni, došli smo ovdje po pobjedu.“

Sastav reprezentacije ostaje gotovo nepromijenjen u odnosu na ranije utakmice, a jedina izmjena je najavljeni odlazak Jaleena Smitha, dok je put u Kopenhagen upisao Krešimir Ljubičić.

„Da, morali smo reagirati jer su nas tako zamolili iz Jaleenovog novog kluba. Ponekad morate ponekad postići određene dogovore jer gledamo dugoročno, a Jaleen je izuzetno bitan za našu reprezentaciju, kao što su nam bitni i svi naši reprezentativci. On je naravno izrazio veliku želju ostati s nama, no, kao što sam rekao, takvi se dogovori moraju ispoštovati zbog onoga što dolazi. Svi drugi trebaju napraviti korak više i dati pozitivnu energiju kakvu su davali i do sada. Svi smo spremni boriti se za svaku loptu kako bi sutra još jednom razveselili naše navijače i nastavili dalje u dobrom smjeru. Sve to, naravno, treba dokazati na terenu.“

Pod pretpostavkom da je Hrvatska prva u svojoj skupini, jeste li već bacili pogled unaprijed prema kvalifikacijskoj skupini za SP u kojoj se nalaze Njemačka, Izrael i Cipar?

„Nismo gledali ništa, niti ćemo do onog trenutka kada to postane službeno. Želimo imati fokus samo na Danskoj i ići korak po korak i graditi našu priču. Dakle, sada razmišljamo samo o Danskoj, a nakon toga ćemo razmišljati o idućem protivniku koji se nađe pred nama“, zaključio je izbornik.

Utakmica s Danskom na rasporedu je sutra, 20. kolovoza s početkom u 19 sati, a prijenos uživo možete pratiti na MaxSport televiziji, kao i na FIBA YouTube kanalu.