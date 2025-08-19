Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 114
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
JOŠ DANSKA

Košarkaši idu po pobjedu za kraj sjajnog ljeta, izbornik naglasio: Nema popuštanja!

Susret Hrvatske i Danske u pretkvalifikacijama za Svjetsko košarkaško prvenstvo
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
19.08.2025.
u 14:45

Sastav reprezentacije ostaje gotovo nepromijenjen u odnosu na ranije utakmice, a jedina izmjena je najavljeni odlazak Jaleena Smitha, dok je put u Kopenhagen upisao Krešimir Ljubičić

Hrvatska košarkaška reprezentacija sutra će u danskom Farumu, malom mjestu odmah do Kopenhagena, tražiti potvrdu prvog mjesta u pretkvalifikacijskoj skupini za Svjetsko prvenstvo 2027. Izbornik Tomislav Mijatović ističe da popuštanja nema, cilj je jasan, a pobjeda je imperativ.

„Nema popuštanja. Jako smo naporno radili i izabrali ciljeve koji su i dalje pred nama. Želimo biti prvi u pretkvalifikacijskoj skupini, i za potvrdu prvog mjesta moramo pobijediti Dansku. Vidjeli smo i osjetili da je to ekipa koja igra vrlo čvrsto, agresivno i na granici faula. Za to smo spremali proteklih nekoliko dana u Opatiji. Svi igrači su spremni i sutra moramo pokazati da smo na putu na kojem želimo pobjeđivati i lomiti sve protivnike. Nikakvo popuštanje ne dolazi u obzir, igrači su toga svjesni, došli smo ovdje po pobjedu.“

Sastav reprezentacije ostaje gotovo nepromijenjen u odnosu na ranije utakmice, a jedina izmjena je najavljeni odlazak Jaleena Smitha, dok je put u Kopenhagen upisao Krešimir Ljubičić.

„Da, morali smo reagirati jer su nas tako zamolili iz Jaleenovog novog kluba. Ponekad morate ponekad postići određene dogovore jer gledamo dugoročno, a Jaleen je izuzetno bitan za našu reprezentaciju, kao što su nam bitni i svi naši reprezentativci. On je naravno izrazio veliku želju ostati s nama, no, kao što sam rekao, takvi se dogovori moraju ispoštovati zbog onoga što dolazi. Svi drugi trebaju napraviti korak više i dati pozitivnu energiju kakvu su davali i do sada. Svi smo spremni boriti se za svaku loptu kako bi sutra još jednom razveselili naše navijače i nastavili dalje u dobrom smjeru. Sve to, naravno, treba dokazati na terenu.“

Pod pretpostavkom da je Hrvatska prva u svojoj skupini, jeste li već bacili pogled unaprijed prema kvalifikacijskoj skupini za SP u kojoj se nalaze Njemačka, Izrael i Cipar?

„Nismo gledali ništa, niti ćemo do onog trenutka kada to postane službeno. Želimo imati fokus samo na Danskoj i ići korak po korak i graditi našu priču. Dakle, sada razmišljamo samo o Danskoj, a nakon toga ćemo razmišljati o idućem protivniku koji se nađe pred nama“, zaključio je izbornik.

Utakmica s Danskom na rasporedu je sutra, 20. kolovoza s početkom u 19 sati, a prijenos uživo možete pratiti na MaxSport televiziji, kao i na FIBA YouTube kanalu.
Ključne riječi
Hrvatska košarka Hrvatska košarkaška repezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Krunoslav Simon, proglašen košarkašem godine u izboru Večernjeg lista
Premium sadržaj
2
KRUNO SIMON ZA VEČERNJI LIST

'Nećemo klečati ispred igrača da igra za Hrvatsku! Vremena su se promijenila, ali jedno svi moraju znati'

Ako ideš s bičem nije dobro, ako klečiš pred njima nije dobro. I zato je važan otvoren dijalog sa svima onima koji su ovo ljeto preskočili reprezentaciju iz kojekakvih razloga. Šarić i Hezonja su primjer odanosti reprezentaciji i daj Bože da dospijemo na Svjetsko prvenstvo jer malo tko bi tada imao takvu unutarnju liniju koju bi kod nas činili Zubac, Šarić, Matković i sazreli Ružić - rekao nam je sportski direktor HKS-a

Učitaj još