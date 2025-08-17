VIDEO Skandalozna snimka! Giannis udario suigrača iz sve snage, svi su ostali u nevjerici

Iako nije ni zaigrao u prijateljskoj utakmici protiv Crne Gore, Giannis Antetokounmpo uspio je postati glavna tema košarkaških medija. Tijekom okupljanja momčadi uoči susreta, kamere su zabilježile trenutak koji je zapalio društvene mreže: dok je držao motivacijski govor, Giannis je ispružio ruku i snažno udario suigrača Giannoulisa Larentzakisa po stražnjem dijelu glave. Kratka snimka brzo je postala viralna, a navijači i analitičari diljem svijeta ostali su u nevjerici, pokušavajući odgonetnuti što se točno dogodilo u grčkom taboru. Cijeli događaj dobio je dodatnu težinu zbog činjenice da je Larentzakis stariji od Antetokounmpa, što je dodatno potaknulo rasprave.

Reakcije na ovaj potez bile su podijeljene i pokrenule su žestoku debatu. Dok su jedni potez opisali kao neprihvatljiv i agresivan, tvrdeći da je udarac bio "prejak za motivacijski šamar", drugi su ga pokušali opravdati kao dio "mediteranskog stila vođenja" i pokazivanja čvrste ljubavi među suigračima. Mnogi su nagađali je li Giannisova reakcija bila isprovocirana nečim što je Larentzakis rekao u krugu ili je to bio samo nespretni pokušaj šale. Čak se i Evan Fournier, Larentzakisov suigrač iz Olympiacosa, našalio na račun incidenta na društvenim mrežama, no to nije umanjilo šok koji je snimka izazvala u široj javnosti.

Giannis Antetokounmpo is seen slapping Giannoulis Larentzakis, a player for the Greek national team and Olympiacos. The slap, which appears unprovoked and aggressive, happened as the team prepares for EuroBasket 2025.



Ovaj incident savršeno oslikava dvostruku prirodu Giannisa Antetokounmpa, igrača poznatog po nevjerojatnoj strasti i natjecateljskom duhu koji ponekad prelazi granice. Njegova sirova emocija i intenzitet ključni su dio njegove dominacije na parketu, no ovaj je trenutak podsjetnik da je svaki njegov potez, bio on na terenu ili izvan njega, pod golemim povećalom. Kao dvostruki MVP NBA lige i neupitni vođa svoje reprezentacije, Giannis je pod stalnim pritiskom, a ovaj viralni isječak samo je dokaz koliko je postao magnetska i ponekad kontroverzna figura u svijetu sporta.

Cijela situacija događa se u ključnom trenutku za grčku reprezentaciju i samog Giannisa. Nakon što su riješene komplikacije s osiguranjem koje je postavio Milwaukee, Antetokounmpo se napokon pridružio pripremama za EuroBasket 2025., čime je Grčka automatski postala jedan od glavnih favorita za naslov. Njegov povratak trebao je biti u znaku košarke, no umjesto toga, u prvom planu našao se ovaj neočekivani ispad koji je zasjenio sportske vijesti i ponovno pokrenuo pitanja o njegovu ponašanju.

Ovaj incident događa se i u jeku sve glasnijih nagađanja o Giannisovoj dugoročnoj budućnosti u Milwaukeeju. Nakon trećeg uzastopnog razočaravajućeg ispadanja u doigravanju, pojavile su se glasine da bi "Greek Freak" po prvi put u karijeri mogao razmotriti odlazak iz kluba koji ga je draftirao. Iako je njegov suigrač Bobby Portis nedavno izjavio kako "Giannis krvari zeleno" i da ne vjeruje u njegov odlazak, špekulacije ne jenjavaju. Svaki njegov potez, pa i ovaj u reprezentaciji, sada se promatra i kroz prizmu potencijalnog nezadovoljstva i napetosti koja ga okružuje. Za sada, ovaj šamar ostaje tek bizarna fusnota, ali i snažan podsjetnik da, kada je Giannis u pitanju, svijet uvijek gleda.