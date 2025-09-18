Klub dobio tužbu protiv brazilske legende koja je optužena za zlostavljanje. Zaradit će milijune

Sportski arbitražni sud (CAS) presudio je u korist meksičkog Pumas UNAM-a u njihovom pravnom sporu s brazilskim nogometašem Danijem Alvesom. Početkom 2023. godine Pumas je otpustio brazilskog braniča zbog slučaja seksualnog zlostavljanja s kojim se suočavao u Španjolskoj. Klub mu je raskinuo ugovor, a u svibnju 2024. započeo je pravni postupak za dobivanje odštete od igrača.

Alves je stigao u Meksiko iz Barcelone u srpnju 2022. godine, međutim u siječnju 2023. optužen je za silovanje djevojke u toaletu noćnog kluba u Barceloni. Nakon što je prvotno osuđen na četiri i pol godine zatvora, Alvesa je u ožujku ove godine oslobodio žalbeni sud. Španjolsko tužiteljstvo žalilo se Vrhovnom sudu na poništenje osude za silovanje.

Alves je za Pumas igrao samo šest mjeseci i klub je zatražio odštetu za štetu nanesenu klubu. Brazilski nogometaš je pak tužio klub FIFA-i tvrdeći da je Pumas jednostrano i neopravdano raskinuo njegov ugovor. Tražio je financijsku odštetu za ostatak ugovora, tvrdeći da su mu prekršena ugovorna prava.

CAS je presudio u korist kluba potvrđujući da je Pumas UNAM djelovao u skladu sa svojim pravima kada je raskinuo ugovor s igračem nakon što je uhićen u Španjolskoj. Točan iznos koji Alves mora platiti Pumasu nije objavljen, ali nagađa se da se kreće između dva i pet milijuna dolara.

Alves je tijekom karijere igrao za Bahiju, Sevillu, Barcelonu, Juventus, PSG, Sao Paulo i UNAM. Tijekom karijere je osvojio 43 trofeja. Više trofeja je osvojio samo Lionel Messi, čak 46.