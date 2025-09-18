Apsolutna legenda je neprepoznatljiva: Ovako danas izgleda po mnogima najbolji napadač u povijesti
Ronaldo Luís Nazário de Lima, nogometaš kojeg svi znaju pod nadimkom Il Fenomeno, danas slavi 49. rođendan. Rođen je 18. rujna 1976., Brazilac je ostavio neizbrisiv trag unatoč karijeri koju su obilježili nevjerojatni usponi i bolni padovi.
Karijeru je započeo u Cruzeiru, ali svijet je oduševio dolaskom u Europu. U dresu PSV-a, a zatim i Barcelone, pokazao je talent kakav nikada nije viđen. U svojoj jedinoj sezoni na Camp Nou (1996./97.) postigao je nevjerojatnih 47 golova u 49 utakmica, donijevši klubu Kup pobjednika kupova. Sa 20 godina postao je najmlađi dobitnik nagrade FIFA-in igrač godine. Njegov transfer u Inter za tada rekordnih 27 milijuna dolara potvrdio je njegov status superzvijezde, a talijanski tisak nadjenuo mu je nadimak koji će ga pratiti zauvijek – Il Fenomeno. U Milanu je nastavio dominirati, osvojivši Kup UEFA 1998. i drugu Zlatnu loptu 1997. godine.
Nakon gotovo tri godine pauze zbog stravičnih ozljeda, vratio se 2002. na najveću pozornicu i odveo Brazil do petog naslova svjetskog prvaka. S osam golova, uključujući dva u finalu protiv Njemačke, osvojio je Zlatnu kopačku i treći put bio proglašen najboljim igračem svijeta.