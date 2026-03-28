'Roditelji su mi u ratu prošli pakao. Mama mi je pričala da je kao mala brojala tenkove...'

"Umjesto da se igrala, moja majka je kao djevojčica brojala tenkove koji su prolazili pored kuće." Tim je potresnim riječima Igor Matanović, nova zvijezda Vatrenih, za njemački portal 11freunde opisao djelić pakla kroz koji su prošli njegovi roditelji. Njegov otac Ranko iz Kotor Varoša i majka Ankica iz Dervente zbog rata u BiH morali su napustiti sve. Otac je u Njemačku otišao krajem osamdesetih, a ostatak obitelji pobjegao je tijekom rata, našavši sigurno utočište u Hamburgu, gdje je Igor i rođen 2003. godine.

Iako je odrastao daleko od domovine svojih roditelja, Hrvatska je uvijek bila u njegovu srcu. Odgoj koji je dobio temelj je svega. "Roditelji su mi najveći uzori. Naučili su me da cijenim ono što imam, da ostanem ponizan i čvrsto na zemlji", istaknuo je Matanović. U njihovu domu u Hamburgu uvijek se govorilo hrvatski, pa njegova odluka da dres Njemačke zamijeni onim hrvatskim nimalo ne čudi. Ta je odluka, priznaje, donesena srcem, s ciljem da roditelje učini ponosnima.

Svoj nogometni put započeo je u akademiji St. Paulija, a nakon sjajne sezone na posudbi u Karlsruheru, gdje je zabio 14 golova, preko Eintrachta stigao je u Freiburg. Iako je igrao za mlađe uzraste Njemačke, 2022. je donio odluku o promjeni sportskog državljanstva. Dvije godine kasnije, pod vodstvom Zlatka Dalića, debitirao je za Vatrene. Poseban ponos za oca Ranka je činjenica da dijeli korijene iz Kotor Varoša s kapetanom Mateom Kovačićem.

Izvan terena, Igor je mladić koji razmišlja o budućnosti i pokazuje veliku zrelost. U Hamburgu je otvorio vlastiti lokal "Oakberry", koji poslužuje zdrave acai zdjele, dokazujući da je odgovoran ne samo s loptom, već i u poduzetništvu. Njegova životna priča priča je o snazi, odanosti korijenima te dokaz da se uz poniznost i rad mogu prevladati sve prepreke.