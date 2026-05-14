Luka Modrić iznenada ostaje bez trenera? Zlatan Ibrahimović je rekao svoje

Situacija u Milanu ponovno je u fokusu nakon informacija o mogućem odlasku trenera Massimiliana Allegrija. Prema pisanju talijanskih medija, poput Corriere della Sera, razlog leži u potpunom raspadu odnosa s klupskom legendom i savjetnikom Zlatanom Ibrahimovićem. Njihova suradnja opisana je kao "nepostojeća", a napetosti su dosegle točku s koje nema povratka. Navodno je Allegri odlučan u namjeri da ode, neovisno o tome hoće li momčad izboriti plasman u Ligu prvaka, što dodatno komplicira ionako turbulentnu sezonu.

Pukotina u odnosu nastala je početkom travnja, nakon poraza od Napolija. Okidač za žestoku svađu bila je, prema izvorima, rasprava o trećem vrataru za iduću sezonu. Nakon te prepirke Ibrahimović tjednima nije bio viđen u trening-kampu Milanello. Iako su latentne tenzije postojale i ranije, još iz Allegrijevog prvog mandata, sada su eskalirale do krajnjih granica, a neki mediji tvrde da je trener čak zabranio Ibrahimoviću ulazak u svlačionicu.

Dodatno ulje na vatru dolila je Ibrahimovićeva sklonost da prekorači svoje ovlasti. Allegriju je zasmetalo što je Šveđanin na svoju ruku davao taktičke savjete igračima poput Rafaela Leãa i Youssoufa Fofane, zaobilazeći autoritet trenera. Kap koja je prelila čašu bili su i Ibrahimovićevi redoviti razgovori s Antoniom Cassanom, jednim od najglasnijih kritičara kluba. Sve to stvara sliku borbe za moć u kojoj iskusni stručnjak očito ne želi sudjelovati.

Cijela drama izravno utječe na budućnost Luke Modrića. Hrvatski maestro ima ugovor do kraja sezone s opcijom produljenja, no njegov ostanak uvjetovan je trima stvarima: plasmanom u Ligu prvaka, konkurentnim projektom i, najvažnije, ostankom Massimiliana Allegrija na klupi. Ako trener zaista ode, Modrićev nastavak karijere u Milanu postaje vrlo upitan, što bi bio golem udarac za klub koji se nalazi u rezultatskoj krizi i čiji je plasman u elitu ugrožen dva kola prije kraja prvenstva.