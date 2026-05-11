RUKOMETAŠI U AKCIJI

Dagura Sigurdssona i Hrvatsku čeka veliki izazov. Vraćaju se i neka dobro poznata lica

Zadar: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Švicarske
Sime Zelic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
11.05.2026.
u 17:05

U Zagrebu se okupila hrvatska muška rukometna reprezentacija, uoči dvije prijateljske utakmice protiv Švedske

Okupili su se ponovno hrvatski rukometaši. U zagrebačkom hotelu Westin počela je posljednja reprezentativna akcija ove sezone, koja donosi dva izazovna prijateljska susreta protiv moćne Švedske. Prvi je na rasporedu u srijedu u Kristianstadu, a uzvrat se igra u subotu u varaždinskoj Areni. Iako dvoboji nemaju natjecateljski značaj, jer obje selekcije čekaju Svjetsko prvenstvo 2027., za izbornika Dagura Sigurdssona predstavljaju važno okupljanje.

Islandski stručnjak na klupi Hrvatske suočio se s brojnim otkazima zbog ozljeda pa će tako ovu priliku iskoristiti za testiranje mlađih igrača i širenje rostera za budućnost. S popisa su otpali Luka Cindrić, Filip Glavaš, Leon Šušnja, Luka Lovre Klarica i Zlatko Raužan, što je Sigurdssonu omogućilo da pozove neka nova lica poput Petra Šprema, Antonija Berislava Tokića i Tea Popovića, koji će uz Tina Hercega i Matka Moslavca predstavljati budućnost hrvatskog rukometa. U momčad se nakon dulje stanke vratio i pivot Marin Šipić, a tu su i oporavljeni Tin Lučin i Mateo Maraš te Marko Mamić, koji je prošlu akciju propustio zbog obiteljskih razloga.

Podsjetimo, nakon svjetskog srebra u Oslu prošle godine od reprezentativnog dresa oprostili su se kapetan Domagoj Duvnjak, Igor Karačić i vratar Ivan Pešić. Posebno je emotivan bio kraj za Duvnjaka, koji je godinama bio srce i duša momčadi, a igranje pred domaćom publikom opisao je kao "ostvarenje sna". Srebro je bilo kruna jedne velike karijere i melem na ranu nakon niza razočaravajućih rezultata, ali i jasan znak da je vrijeme za smjenu generacija. Ta je smjena sada i službeno počela, a odgovornost je pala na pleća nekih novih vođa koji su već na tom prvenstvu pokazali da su spremni preuzeti glavne uloge.

– Neki su igrači otpali silom prilika u odnosu na predviđenu postavu, no tako je uvijek. Igramo dvije utakmice s jakim protivnikom, isprobat ćemo neke mlađe igrače i neke nove zamisli – rekao je izbornik Sigurdsson, dok je povratnik Marin Šipić istaknuo:

– Vratio sam se u momčad nakon duge ozljede, sad sam konačno potpuno zdrav. Možda ne i u maksimalnoj formi, no to će doći s vremenom. Drago mi je opet vidjeti suigrače u reprezentaciji, ništa se s time ne može mjeriti.

Nakon okupljanja reprezentacija je uoči puta u Švedsku odradila jedan trening. Povratak u Hrvatsku je, nakon utakmice, predviđen u četvrtak iza podneva. Do uzvratne utakmice sa Švedskom reprezentacija će boraviti u varaždinskom hotelu Turist i trenirati u Areni.
