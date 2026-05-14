FIBA 3x3 World Tour

Grad košarke spreman za košarkaški spektakl: Pogledajte detaljan raspored 3x3 utakmica u Zadru

Foto: promo
1/4
VL
Autor
promo
14.05.2026.
u 13:16

Odbrojavanje je gotovo i grad košarke spremno dočekuje svoj najveći sportski događaj ove godine. Od petka, 15. svibnja, zadarski Pozdrav Suncu postaje službena pozornica FIBA 3x3 World Tour serije, ugošćujući 14 najboljih svjetskih ekipa, među kojima će se za pobjedu boriti i jedan hrvatski tim. U igri su bodovi na globalnoj ljestvici, ali i impresivan nagradni fond od 150.000 eura. Ono što ovaj turnir izdvaja od svih ostalih je činjenica da je cijeli program, od vrhunskih sportskih okršaja do večernjih koncerata regionalnih zvijezda potpuno besplatan za sve posjetitelje, no broj mjesta je ograničen.

Organizatori su mislili na svaki detalj, pa tako i na nepredvidive vremenske uvjete. Iako je primarna lokacija atraktivni Pozdrav Suncu, u slučaju lošeg vremena u subotu se program seli u Športski Centar na Višnjiku. Kako biste u svakom trenutku znali točnu lokaciju održavanja, sve pravovremene informacije možete pratiti na društvenim mrežama turnira - Instagram: 3x3wtzadar i Facebook: 3x3WTZadar. 

Sportski dio programa otvara se u petak u 11:10 sati kvalifikacijskim utakmicama, nakon čega slijedi kratka pauza te uzbudljive kvalifikacije u šutiranju trica. Popodnevni termin od 14:15 sati rezerviran je za grupnu fazu natjecanja koja će trajati sve do večernjih sati, pružajući publici priliku da izbliza osjeti brzinu i intenzitet košarke koja je nastala na ulici.

Subota donosi kulminaciju turnira i pravi festivalski ritam. Nakon jutarnjih treninga, program u 11:00 sati otvara egzibicijska utakmica u kojoj će svoje košarkaško umijeće odmjeriti brojna poznata imena i legende hrvatskog sporta. Na terenu će se naći Marko Šapit, Kruno Simon i Mihovil Fantela, a pridružit će im se i Luka Žorić, Hrvoje Vejić, Marko Popović, Drago Vuković, Vladimir Balić te Marko Tomas.

Četvrtfinalni obračuni kreću od 14:15 sati, a uz vrhunsku svjetsku 3x3 košarku publiku tijekom cijelog dana očekuje bogat popratni program. Između ključnih utakmica atmosferu će dodatno podizati atraktivni Dunking Devils show te finale natjecanja u tricama, dok su polufinalni susreti na rasporedu od 17:05 sati.

Neposredno prije velikog finala koje počinje u 18:35 sati, gledatelje očekuje i spektakularno natjecanje u zakucavanjima, jedno od najatraktivnijih događanja cijelog vikenda. Natjecateljski dio programa završava svečanom dodjelom nagrada u 19:05 sati.

No, energija se nakon završetka turnira ne gasi - ona samo mijenja ritam.

Zadarski Forum od 20:00 sati postaje velika open-air pozornica na kojoj slijedi glazbeni nastavak večeri uz TBF, Baby Lasagnu i Vojka V. Nakon dva dana vrhunske košarke, emocija, navijanja i spektakularne atmosfere, Zadar će kroz glazbu i zajedništvo staviti točku na još jedno izdanje događaja koje spaja sport, grad i urbanu kulturu na jedinstven način.

Uz podršku iskusnih voditelja, vrhunsku produkciju i jedinstveni ambijent zadarske rive i Foruma, Zadar će još jednom potvrditi zašto nosi status grada košarke i jednog od najposebnijih domaćina FIBA 3x3 World Tour serije.

Pozivamo sve građane i posjetitelje da nam se pridruže, podrže hrvatsku ekipu i postanu dio ove autentične zadarske sportsko-glazbene priče.

Vidimo se na tribinama!

