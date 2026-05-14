Grad košarke spreman za košarkaški spektakl: Pogledajte detaljan raspored 3x3 utakmica u Zadru

Organizatori su mislili na svaki detalj, pa tako i na nepredvidive vremenske uvjete. Iako je primarna lokacija atraktivni Pozdrav Suncu, u slučaju lošeg vremena u subotu se program seli u Športski Centar na Višnjiku. Kako biste u svakom trenutku znali točnu lokaciju održavanja, sve pravovremene informacije možete pratiti na društvenim mrežama turnira - Instagram: 3x3wtzadar i Facebook: 3x3WTZadar.

Sportski dio programa otvara se u petak u 11:10 sati kvalifikacijskim utakmicama, nakon čega slijedi kratka pauza te uzbudljive kvalifikacije u šutiranju trica. Popodnevni termin od 14:15 sati rezerviran je za grupnu fazu natjecanja koja će trajati sve do večernjih sati, pružajući publici priliku da izbliza osjeti brzinu i intenzitet košarke koja je nastala na ulici.

Subota donosi kulminaciju turnira i pravi festivalski ritam. Nakon jutarnjih treninga, program u 11:00 sati otvara egzibicijska utakmica u kojoj će svoje košarkaško umijeće odmjeriti brojna poznata imena i legende hrvatskog sporta. Na terenu će se naći Marko Šapit, Kruno Simon i Mihovil Fantela, a pridružit će im se i Luka Žorić, Hrvoje Vejić, Marko Popović, Drago Vuković, Vladimir Balić te Marko Tomas.

Četvrtfinalni obračuni kreću od 14:15 sati, a uz vrhunsku svjetsku 3x3 košarku publiku tijekom cijelog dana očekuje bogat popratni program. Između ključnih utakmica atmosferu će dodatno podizati atraktivni Dunking Devils show te finale natjecanja u tricama, dok su polufinalni susreti na rasporedu od 17:05 sati.

Neposredno prije velikog finala koje počinje u 18:35 sati, gledatelje očekuje i spektakularno natjecanje u zakucavanjima, jedno od najatraktivnijih događanja cijelog vikenda. Natjecateljski dio programa završava svečanom dodjelom nagrada u 19:05 sati.

No, energija se nakon završetka turnira ne gasi - ona samo mijenja ritam.

Zadarski Forum od 20:00 sati postaje velika open-air pozornica na kojoj slijedi glazbeni nastavak večeri uz TBF, Baby Lasagnu i Vojka V. Nakon dva dana vrhunske košarke, emocija, navijanja i spektakularne atmosfere, Zadar će kroz glazbu i zajedništvo staviti točku na još jedno izdanje događaja koje spaja sport, grad i urbanu kulturu na jedinstven način.

Uz podršku iskusnih voditelja, vrhunsku produkciju i jedinstveni ambijent zadarske rive i Foruma, Zadar će još jednom potvrditi zašto nosi status grada košarke i jednog od najposebnijih domaćina FIBA 3x3 World Tour serije.

Pozivamo sve građane i posjetitelje da nam se pridruže, podrže hrvatsku ekipu i postanu dio ove autentične zadarske sportsko-glazbene priče.

Vidimo se na tribinama!