Procurili detalji: Evo gdje će biti proslava Dinamove duple krune. Trg je otpao

Navijači Dinama s nestrpljenjem iščekuju proslavu dvostruke krune, no ona će biti drukčija od očekivane. Iako se spekuliralo da će veliko slavlje nakon posljednje utakmice sezone protiv Lokomotive 23. svibnja biti na Trgu bana Jelačića, ta je ideja odbačena. Umjesto glavnog gradskog trga, koji je prije dvije godine bio poprište euforičnog dočeka, fešta će se ovoga puta održati na stadionu Maksimir. Iz kluba, kako doznajemo, žele organizirati "narodni tulum" i poslati snažnu simboličku poruku.

Ključni razlog za promjenu lokacije leži u emotivnoj odluci da se oda počast stadionu koji uskoro odlazi u povijest. Ovo je, naime, vrlo vjerojatno posljednji naslov proslavljen na starom maksimirskom zdanju. Prema planovima, klub bi se početkom proljetnog dijela iduće sezone trebao preseliti na stadion u Kranjčevićevoj, nakon čega kreće rušenje sadašnjeg stadiona i izgradnja novog. Stoga je proslava zamišljena kao oproštaj od ruševnog, ali za generacije navijača iznimno važnog stadiona koji je bio svjedokom nebrojenih uspjeha.

Iz kluba poručuju kako ne žele elitističku proslavu, a Maksimir se za "narodni tulum" nameće kao logičan izbor. Konačna odluka o točnoj mikrolokaciji još nije donesena, no razmatra se hoće li se slavlje održati na samom travnjaku ili na prostoru parkirališta i šetnice prema spomeniku bacača diska. Time bi se omogućilo sudjelovanje što većeg broja ljudi u pravoj navijačkoj atmosferi. Svi detalji, uključujući program i imena izvođača, trebali bi biti poznati tijekom petka, za kada je zakazan ključni organizacijski sastanak.

Dinamo je svoj 26. naslov prvaka osigurao pobjedom protiv Varaždina na 115. rođendan kluba, a dvostruku krunu potvrdio je trijumfom protiv Rijeke u finalu Kupa. Predsjednik kluba Zvonimir Boban ranije je odbio ideju o slavlju naslova prvaka odmah nakon te utakmice iz poštovanja prema protivniku. Time je pokazao da klub želi sve velike trenutke obilježiti na primjeren i dostojanstven način, a oproštaj od voljenog stadiona svakako je jedan od takvih trenutaka za pamćenje.