Sigurdsson za prijateljske utakmice s moćnim protivnikom pozvao i sina legende hrvatskog rukometa

Hrvatska rukometna reprezentacija u ovoj će reprezentativnoj stanci odigrati dvije prijateljske utakmice protiv jedne od najjačih svjetskih reprezentacija - Švedskom. U tijeku su kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine u Njemačkoj, no naši su rukometaši već osigurali plasman na to natjecanje zbog osvojene bronačne medalje prošle zime.

Izbornik Sigurdsson zato je reprezentativnu stanku odlučio iskoristiti za dodatno uigravanje i provjeru nekih novih lica u reprezentaciji. Reprezentacija će biti znatno oslabljena u odnosu na kadar koji je igrao na Euru. Zbog ozljeda su za ovo okupljanje otpali Luka Cindrić, Zlatko Raužan, Filip Glavaš, Leon Šušnja i Luka Lovre Klarica. Sigurdsson se umjesto njih odlučio pozvati mlađe igrače poput Matka Moslavca, Antonija Berislava Tokića, Tonija Popovića i Petra Šprema.

Posebno se u ovoj grupi ističe Šprem, sin osvajača zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu 2003. i olimpijskog zlata iz Atene godinu dana kasnije - Gorana. Riječ je o vrlo talentiranom desnom krilu koji je u Ligi prvaka debitirao za Zagreb sa samo 16 godina i to protiv moćne Barcelone 2023.

Danas 19-godišnjak preselio je u Dugo Selo gdje se prometnuo u jedno od najboljih krila hrvatskog prvenstva prije 20. rođendana. Vidjet ćemo hoće li nastupiti protiv Švedske, ali svakako će mu poziv u reprezentaciju donijeti vrijedno iskustvo. Vrijedna pojačanja rosteru su zasigurno i Tin Lučin, Mateo Maraš i Marin Šipić.

Prva utakmica protiv Švedske na rasporedu je u srijedu 13. svibnja u Kristianstadu, dok je uzvrat tri dana kasnije u Varaždinu.