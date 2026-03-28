Blamaža Roberta Prosinečkog na novom poslu. Madagaskar njegovoj reprezentaciji zabio pet komada

Mandat Roberta Prosinečkog na klupi Kirgistana započeo je na najgori mogući način. Samo tri dana nakon poraza od Ekvatorijalne Gvineje, njegova je reprezentacija doživjela pravi debakl u prijateljskoj utakmici protiv Madagaskara, koja je također odigrana u turskoj Antalyji. Susret je praktički bio riješen već nakon prvog poluvremena, koje je Madagaskar dobio s nevjerojatnih 4:0. Mrežu Kirgistanaca redom su pogađali Arnaud Randrianantenaina, Thomas Fontaine, Warren Caddy i Clement Couturier, ostavivši Prosinečkog i njegove izabranike u potpunom šoku.

Iako se činilo da je sve izgubljeno, Kirgistan je u drugom poluvremenu pokazao znakove života. S dva brza pogotka u samo četiri minute, između 58. i 62., vratili su tračak nade. Strijelci za smanjenje na 2:4 bili su Beknaz Almazbekov i Bektur Kochkonbaev. Ipak, bilo kakve iluzije o mogućem preokretu raspršio je Warren Caddy svojim drugim pogotkom na utakmici, postavivši konačnih 2:5 i zapečativši sudbinu Prosinečkove momčadi. Ovim je porazom nastavljen crni niz na početku mandata hrvatskog stručnjaka, koji je u prve dvije utakmice upisao dva poraza uz gol-razliku 1:6.

Da stvar bude gora, Madagaskar nije nikakva nogometna velesila. Riječ je o reprezentaciji koja se na FIFA-inoj ljestvici nalazi na 104. mjestu, samo jednu poziciju ispred Kirgistana, koji je 105. Podsjetimo, Prosinečki je na debiju 25. ožujka izgubio od Ekvatorijalne Gvineje rezultatom 0:1, a jedini pogodak na toj utakmici postignut je iz jedanaesterca. Tako je hrvatski trener, koji je klupu Kirgistana preuzeo u prosincu 2025. godine, otvorio svoj četvrti izbornički mandat na vrlo neugodan način.

Reprezentacija Kirgistana sada je već punu godinu dana bez pobjede. Posljednji su put slavili još u ožujku 2025. godine, kada su u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo iznenađujuće svladali favorizirani Katar s 3:1. Od tada momčad ne zna za uspjeh, a čini se da je pred Prosinečkim puno veći posao nego što se u početku možda činilo. Jasno je da će trebati vremena i strpljenja kako bi posložio momčad i vratio je na pobjedničke staze.

Ipak, treba uzeti u obzir i određene olakotne okolnosti. Prosinečki na ovim prijateljskim okupljanjima u Turskoj nije mogao računati na nekoliko vrlo važnih igrača. Zbog ozljeda su izostali standardni vratar Erzhan Tokotaev, ključni veznjak Alimardon Shukurov te napadač Joel Kojo. Uz to, hrvatski strateg odlučio je namjerno izostaviti još neke standardne prvotimce kako bi isprobao nove igrače i stekao širu sliku o kadru s kojim raspolaže. No, unatoč tome, dva poraza i šest primljenih golova svakako su razlog za uzbunu.