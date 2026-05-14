IMA JASAN CILJ

Nekadašnji hrvatski reprezentativac vraća se u Hajduk. Poznato koju će ulogu imati

Split: Navijači na tribinama prate utakmicu Hajduk - Dinamo
14.05.2026.
u 13:40

Nakon bogate igračke karijere, Hrvoje Milić vraća se u voljeni klub, ali u potpuno novoj ulozi. Bivši lijevi bek bit će zadužen za brušenje najvećih talenata iz Hajdukove akademije i njihovu pripremu za prelazak u seniorski nogomet

Hajduk će uskoro u svojim redovima ponovno imati poznato lice. Hrvoje Milić, nekadašnji hrvatski reprezentativac i igrač Bijelih, vraća se na Poljud gdje će preuzeti novu i iznimno važnu ulogu. Kako piše Dalmatinski portal, Milić će od sredine lipnja postati voditelj odjela za individualni rad s igračima. Ovaj potez uprave kluba jasan je pokazatelj namjere da se dodatna energija uloži u razvoj vlastitih mladih igrača i njihovu što kvalitetniju pripremu za izazove koje donosi prva momčad.

Glavni fokus projekta bit će na najperspektivnijim juniorima iz klupske akademije. Milić će, zajedno s trojicom klupskih trenera, imati zadatak olakšati igračima prijelaz iz juniorskog u seniorski nogomet. To razdoblje često se pokazuje kao najzahtjevniji korak u karijeri, a u Hajduku vjeruju da upravo individualizirani pristup može napraviti presudnu razliku. Detaljnim radom na svim aspektima igre, cilj je pomoći mladim nadama da se što brže i lakše prilagode zahtjevima profesionalnog nogometa.

Iako je igračku karijeru zaključio početkom 2023. godine, Milić nikada nije prekinuo vezu s Hajdukom. Krajem prošle godine postao je članom Hajdučke zajednice, savjetodavnog tijela kluba koje okuplja istaknute pojedince radi razmjene iskustava. Njegova povijest na Poljudu je također znakovita; nakon što je kao mladić otišao iz kluba, vratio se 2015. godine. U dresu Bijelih proveo je samo jednu sezonu, no bila je dovoljna da ostvari veliki transfer u talijansku Fiorentinu.

Bogato iskustvo koje je Milić stekao tijekom karijere bit će od neprocjenjive vrijednosti. Osim za Hajduk i Fiorentinu, nastupao je za velikane poput Napolija i Olympiakosa, ali i za Rostov, Crotone te iranski Esteghlal. Uz to, ubilježio je i šest nastupa za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, što mu daje dodatni autoritet. Svo to znanje prikupljeno na domaćim i međunarodnim travnjacima sada će imati priliku prenijeti na nove generacije Hajdukovih talenata.
HNL Hrvoje Milić Hajduk

