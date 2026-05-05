Nexe u nevjerojatnoj drami ostao bez Final Foura nakon lutrije sedmeraca protiv Kiela

Rukometaši Nexea ostali su bez plasmana na završni turnir Europske lige nakon što su poslije izvođenja sedmeraca izgubili od THW Kiela nakon što je ukupni rezultat poslije dvije odigrane utakmice bio 60-60.

Nažalost, Našičani nisu uspjeli ponoviti uspjeh iz 2022. kada su stigli do polufinala Europske lige osvojivši na koncu četvrto mjesto nakon poraza od Magdeburga, te Wisle Plock.

Nakon što su u prvom susretu u Našicama slavili sa 33-30, rukometaši Nexea su u Kielu izgubili sa 27-30, pa je nakon 120 minuta igre rezultat bilo 60-60 i odlučivali su sedmerci koji su sa 4-2 otišli na stranu domaćina. Presudili su promašaji Ivana Barbića u drugoj i Ognjena Cenića u četvrtoj seriji.

Hrvatski sastav je odlično ušao u susret. Poveo je 2-0, imao je 3-1 i 5-3, no Kiel je s tri gola u nizu okrenuo rezultat stigavši do prednosti 6-5. Ubrzo je bilo i +2, u 18. minuti domaćin je prvi put poveo s tri gola prednosti (10-7) izjednačivši zaostatak iz prvog dvoboja, da bi dvije minute kasnije stigao i do +4 (12-8).

Našičani su ipak, do poluvremena uspjeli smanjiti na dva gola zaostatka (17-15). Njemački sastav je u nastavku zaigrao daleko bolje. Kiel je u 36. minuti poveo s pet razlike (22-17), a u 41. minuti i s velikih +6 (25-19).

Tračak nade pojavio se šest minuta prije kraja kada je Nexe smanjio na 25-29, nakon čega je uslijedila prava drama. Domaćin je dvije minute prije kraja poveo 30-26, Nexe potom gubi loptu, no goste spašava Marcel Jastrzebski obranivši "zicer". Nexeu je ostalo 48 sekundi za gol spasa, a sedam sekundi prije kraja zabio ga je Tin Lučin za 27-30.

Kako nakon dvije utakmice nije bilo pobjednika, odlučivali su sedmerci. Kod domaćina precizni su bili Zerbe, Landin, Imre i Johansson, a na drugoj strani tek Lučin i Štrlek, dok je Wolff obranio udarac Barvića, a De Vargas udarac Cenića.

Kiel su predvodili Johansson i Zerbe sa po 10 golova, dok je Veron Načinović dodao sedam, a Domagoj Duvnjak tri gola. Kod Nexea najefikasniji su bili Tin Lučin s osam, te Ibahim Haseljić sa četiri gola.

Plasman na Final Four izborili su i branitelj naslova Flensburg-Handewitt, te Montellier i Melsungen.

Branitelji naslova SG Flensburg-Handewitt je na gostovanju pobijedio Hannover-Burgdorf sa 43-35 nakon što je prvi susret završio bez pobjednika, 39-39.

Hannover je veći dio prvog poluvremena bio u vodstvu, u pojedinim trenucima i s tri gola razlike, no Flensburg je na poluvrijeme otišao sa dva gola prednosti (22-20). Na otvaranju drugog dijela gosti su poveli s pet razlike i više nisu ispuštali prednost. Na koncu su slavili sa osam golova razlike.

Goste su do pobjede predvodili Danci Lasse Moller sa 10, Emil Jakobsen s devet i Simon Pytlick s osam golova, dok je Kevin Moller imao osam obrana baš kao i BiH vratar Benjamin Burić. Kod domaćina istaknuo se Leif Tissier sa 10 golova.

Melsungen se plasirao na Final Four obranivši pet golova prednosti iz prve utakmice. Porto je u uzvratu slavio sa 23-19. David Mandić nije se uspio upisati među strijelce za goste.

Montpellier je imao najveću prednost od svih četvrtfinalista, u Skoplje je doputovao sa 10 golova prednosti. Vardar je pred svojim navijačima pobijedio sa nedovoljnih 27-24.

Domaćine, koje vodi Ivan Čupić, predvodio je Jaka Malus sa šest golova, dok je na francuskoj strani najefikasniji bili Benjamin Richert i Leo Plantin sa po pet golova. Zvonimir Srna se nije upisao među strijelce.