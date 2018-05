Dinamo za Europu mora u hitni šoping!

Nikola Jurčević staložen je tip i sad kad je već opipao bilo svoje momčadi, vidio kadar kojim raspolaže, neće se razbacivati velikim pričama, još manje bombastičnim najavama. I na svojim je prvim javnim istupima rekao da mu je cilj, dakako, osvojiti naslov prvaka i Kup, ali i bolje upoznati kadar da bi onda klub mogao reagirati na vrijeme i pojačati pozicije koje se pokažu deficitarnima.

Vjerujemo da je već sve to dobro snimio jer i s tribina, nama koji redovno pratimo Dinamo jasno je da mu je kadar prije svega “tanak”, pogotovo jer je ovo proljeće ozbiljno napadnut ozljedama i kartonima pa je više puta morao zvati igrače iz druge momčadi da bi donekle popunio praznine na klupi. Možda bi netko od tih klinaca, kao Gabriel, Đurasek... mogao tijekom ljeta ukazati na sebe i ostati u kadru prve momčadi. No, isto tako je jasno da ozljedom Nikole More Dinamo nema alternaciju na zadnjeg veznog, to prije jer plavi igraju s dva defenzivna vezna, a sada ima samo dvojicu, Ademija i Doumbiju. Istina, na ljeto će se priključiti sadašnji kapetan Lokomotive Ivan Šunjić i s njima trojicom to bi se dalo odigrati, pogotovo vrati li se Moro u ranu jesen kao što se priželjkuje.

U zadnjem redu Dinama također je suša, Benković je bio često ozlijeđen, Lešković je ozlijeđen u ovom trenutku, Rrahmani i Perić odjednom su dobili važnije uloge, ali za Europu će se tu morati plavi pojačati.

A lako se može dogoditi da ostanu bez svog bisera Benkovića, ako netko bude dovoljno debelog novčanika i s njim dođe do Maksimira. K tome, tu plavi moraju jako oprezno birati. Za HNL im treba brzi stoper jer će igrati visoko, za jake europske suparnike će ipak morati biti jak u svojih 16 metara. Univerzalnog kao što je bio Sigali teško će naći, velika je šteta što je otišao.

Deficit je i na desnom beku, imaju samo Stojanovića koji je bolji ofenzivno nego defenzivno, Matel je dugo, dugo izvan stroja i već je zaboravljen, a nije se ni baš iskazao i kad je bio zdrav. Na lijevoj strani Lecjaks može poslužiti kao alternacija Sosi, ali i teško kao prvi izbor upadne li Borna Sosa u priču o debelim novčanicima europskih kupaca, kao Benković.

Nadalje, nemojmo zaboraviti da je još zanimljivih igrača u plavoj svlačionici za europske klubove i da će sigurno netko otići jer plavi moraju napuniti blagajnu s obzirom na to da to nisu napravili prošle sezone kad su ostali bez Europe, uz imena Benkovića, Sose, Soudanija, Ćorića... mogući su svakakvi raspleti. Pa i tu moraju već sada na “lageru” plavi imati neka moguća rješenja.

Sportski direktor Marijan Vlak još od prošlog ljeta je uglavnom na putu i snima igrače, bilo ga je po Europi, po Južnoj Americi, gledao je klupske i reprezentativne utakmice i sigurno ima punu bilježnicu priča o pojedinim potencijalnim pojačanjima.

Dakle, bit će zanimljivo ljeto i tko zna kakav ćemo sastav gledati u europskim kvalifikacijama, ali da plavi moraju u “šoping” – moraju. Bez obzira na to što Dinamo pod Nikolom Jurčevićem izgleda defenzivno mnogo bolje nego prije, što mu više olako ne “prodaju” kontranapade, što prima malo golova, europski ispiti su nešto drugo. I koliko god u HNL-u Dinamo izgleda ofenzivno bez imalo problema, morat će se to još ozbiljno uigrati da bi izgledali kao momčad, da bi utakmice manje rješavali samo na individualne kvalitete, a više radom cijele momčadi. Iako, i tu je vidljiv napredak kojem se nadamo nakon priprema. I nakon što Jurčeviću, kako to voli reći Otto Barić, barem dva kvalitetna igrača. I to “al pari” današnjim najboljim igračima Dinama.