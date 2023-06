Karoglan o odlasku iz Hajduka: 'Ne bih se vraćao na to, dogovor je bio da odradim tri mjeseca'

Bivši trener Hajduka, Mislav Karoglan, je naslijedio Gonzala Garciju i postao novi trener Istre 1961. S klubom je potpisao ugovor do 2025. godine, a s njime su došli i pomoćnici Goran Rosanda i Goran Karoglan. U ponedjeljak je održano službeno predstavljanje novog tima.

"Prije svega želim izraziti zahvalnost što sam upravo ja izabran, posebno od strane gospodina Bjelanovića. Dolazim s puno očekivanja i želim da nastavimo na pozitivnom valu iz protekle dvije godine. Trenutno se upoznajemo sa svim uvjetima i s ostalim stvarima da dobijemo širu sliku i budemo spremni za početak priprema u ponedjeljak", rekao je Karoglan.

Osvrnuo se i na svoj odlazak iz Hajduka. "Ne bih se vraćao na to, dogovor je bio takav da odradim tri mjeseca i to je to. Bilo je maksimalno uspješno i korektno sa svih strana. Nije to ništa provokativno", objasnio je.

