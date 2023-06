Hajduk otvara s tri derbija, no Livaji prijeti kazna koja bi Bijelima mogla zapečatiti sudbinu

U Hrvatskom nogometnom savezu održan je ždrijeb parova za iduću sezonu HNL-a. Posebno se ističu prva tri kola Hajduka koji će Bijele odmah natjerati da u novu sezonu uđu snažno ukoliko žele opstati i postići značajniji uspjeh. Već će 22. srpnja u prvom kolu na Maksimiru uslijediti derbi Dinama i Hajduka. Drugo kolo rezervirano je za Jadranski derbi s Rijekom, a u trećem idu u Pampas kod Osijeka. Ovo je raspored prvih devet kola za Hajduk:

1. kolo: Dinamo - Hajduk

2. kolo: Hajduk - Rijeka

3. kolo: Osijek - Hajduk

4. kolo: Hajduk - Slaven Belupo

5. kolo: Rudeš - Hajduk

6. kolo: Varaždin - Hajduk

7. kolo: Hajduk - Istra 1961

8. kolo: Gorica - Hajduk

9. kolo: Hajduk - Lokomotiva

Međutim, Hajduk im jedan velik problem. Bijeli još uvijek ne znaju hoće li moći računati sa svojim najboljim igračem, Markom Livajom. Livaja čeka odluku o kazni zbog pogrdnih pjesama i vrijeđanja navijača Šibenika nakon utakmice Hrvatskog kupa na Rujevici. Hajduk je utakmiocu dobio, ali Livajina epizoda s megafonom u ruci i posebnom pjesmom Torcide za Funcute dovodi u opasnost otvorenje nove sezone.

"Freze, traktori i seoski putevi, p***e šibenske, p***e šibenske, dobit ćete batine", pjevao je Livaja s Torcidom, a Disciplinska komisija HNS-a sada mora odlučiti što učiniti s napadačem. Običaj je bio kazniti ih novčano, no Livaja već ima povijest neumjesnih izjava prema klupskim rivalima premda zbog vremenskog odmaka između slučajeva oni ne bi trebali utjecati jedan na drugog.

Članak 84. Disciplinskog pravilnika propisuje novčane kazne, kao i zabrane igranja do šest utakmica, a u slučaju ponovljenog ili težeg djela, kaznu od tri do 12 utakmica. Livaja nije recidivist obzirom da je njegovo pogrdno skandiranje "Mrzin Dinamo, srpsko ime to" bilo prije godinu i pol, kada je kažnjen s 35 tisuća kuna. Ipak moguće je da će ovoga puta nešto gore proći, odnosno sa suspenzijom.

Problemi su se za splitskog napadača nastavili i na prvom treningu hrvatske reprezentacije na Rujevici kada se verbalno sukobio s nekolicinom gledatelja koji su ga vrijeđali, nakon čega je napustio reprezentaciju i neće igrati u završnici Lige nacija.

