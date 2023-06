Toplak o hit igraču Kustošije: 'Ni Dinamo nema boljeg, on je najkompletniji igrač kojeg sam vodio'

Uza sve što se proteklih dana događalo s finalom Lige prvaka te hrvatskom reprezentacijom, jedna od najvećih priča stigla nam je iz Kustošije, točnije iz druge hrvatske nogometne lige (službeno Prva NL).

Talijanski stručnjak za transfer Fabrizio Romano objavio je da je transfer Senegalca Mikayla Fayea (18) iz Kustošije u veliku Barcelonu dogovoren, te da će odšteta iznositi pet milijuna eura, uz dodatne bonuse. Naravno da bi to bio daleko najveći izlazni transfer u povijesti drugog ranga hrvatskog nogometa, a cifra je veća i od onih za koju svoje dragulje uspije prodati većina HNL klubova.

🚨 EXCL: Barcelona are set to sign top talented centre back Mikayil Faye from NK Kustosija. Deal done, here we go. #FCB



Born in 2004, linked with Chelsea and BVB — Barça see Faye as a potential future top player. 🔵🔴



Deal agreed on €5m fee plus add-ons, to be signed soon. pic.twitter.com/BwcUvj4jiu