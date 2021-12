Karantena za NBA igrače skraćena s deset na šest dana

Da su interesi biznisa katkad ispred svega, svjedoči i najnovija odluka vodstva NBA lige koje je obveznu karantenu za pozitivne ali cijepljene igrače i trenere, one bez simptoma, skratilo s 10 na šest dana. Vjeruje se da cijepljeni i docijepljeni neutraliziraju virus brže nego oni koji nisu cijepljeni, a to konkretno znači da se 19 igrača može vratiti na parket ranije no što je to bilo prvotno predviđeno.

Zbilo se to zbog toga što su neke momčadi u COVID protokolu imale i po deset igrača među kojima je rijetko tko imao ozbiljnije simptome. No kako je posljednjih tjedana više od 170 igrača i trenera završilo u karanteni, otkazano je i nekoliko utakmica, a svaka neodigrana NBA utakmica je sada, kada je publici dozvoljeno ući u dvorane, izgubljen novac..

Bojan popravio prosjek

Inače, u karanteni su ove sezone bile mnoge NBA zvijezde pa tako i dvostruki MVP lige Giannis Antetokounmpo koji je priznao:

– Da se ne lažemo, meni je taj predah dobro došao.

Svjež i odmoran iz karantene se vratio i James Harden što se vidjelo i po njegovu učinku – 39 koševa, 15 asistencija i 8 skokova – u pobjedi njegovih Netsa nad Clippersima 124:108. Za momčad iz Los Angelesa startni centar Ivica Zubac upisao je devet koševa i devet skokova.

Kad je riječ o koronavirusu, neke momčadi sasvim dobro stoje, a tako je i sa sastavom Utah Jazza našeg Bojana Bogdanovića. “Džezisti” su ovom prilikom “svirali” u San Antoniju i pobijedili domaće “mamuze” sa 110:104 u čemu je ponajbolji hrvatski košarkaš sudjelovao s 19 koševa uz šut iz igre 7-16.

U posljednjih nekoliko utakmica Bojan je popravio svoj prosjek i on sada iznosi 17,5 koševa po utakmici. Najbolji je imao u sezoni 2019./20., prvoj u Utahu kada je prosječno zabijao 20 koševa, a druga najbolja sezona bila mu je ona koja je ovoj prethodila, ali u dresu Indiane (18 koševa).

U toj pobjedi po broju koševa najveći je doprinos dao Jordan Clarkson (23 koša), momak rodom iz San Antonija koji se umalo obračunao s jednim domaćim navijačem. Nakon što je otrpio nekoliko uvreda, Clarkson je krenuo prema dotičnom, ali su ga u tome spriječili njegovi suigrači.

Inače, “džezistima” je to bila 12. pobjeda u posljednjih 14 utakmica zahvaljujući čemu su treći u Zapadnoj konferenciji sa skorom od 24 pobjede i devet poraza iza Golden State Warriorsa (27-6) i Phoenix Sunsa (26-7).

Vučević kao nikad nitko

Igrači Atlante nisu uspijevali spriječiti Chicagova Nikolu Vučevića da postigne statistiku kakvu nijedan NBA igrač nikad dosad nije imao. Statistikom opčinjeni Amerikanci zabilježili su da je u pobjedi nad Hawksima (130:118) stasiti Crnogorac upisao 24 koša, 17 skokova, šest asista te po četiri blokade i četiri trice. Po nama, jedino što je ovdje posebno jest da je netko tko je podijelio četiri “banane”, a to su obično centri, zabio i četiri trice, no NBA statističari vole pronalaziti primjere za “nitko nikad u povijesti to nije napravio”.