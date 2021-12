ANKETA Što mladi misle o Europskoj uniji?

Europski parlament, Vijeće i Europska komisija žele saslušati Europljane i Europljanke i na temelju dobivenih preporuka poduzeti daljnje korake u okviru svojih nadležnosti.

Više od osam godina Hrvatska je članica Europske unije. Odlučili smo stoga među mladima provjeriti kakva su njihova razmišljanja. Kakvu budućnost Europe oni vide? Vide li sebe u toj budućnosti u Hrvatskoj ili nekoj od članica? Koji su benefiti koje žele ostvariti u zdravstvu, obrazovanju, ali i mobilnosti te drugim projektima?

Foto: Večernji list

Martin B.

Definitivno bih htio da svugdje u EU obrazovanje bude besplatno za sve građane Unije, da se mogu upisati i studirati u svim članicama kao i u Hrvatskoj. Što se tiče zdravstva do sada sam imao dosta dobra iskustva s tim uslugama, primjerice Europsko zdravstveno osiguranje mi je stvarno super jer često putujem.

Što se tiče ostaloga - povezivanje i dostupnost, to mi je najbitnije. Da možemo otići gdje god želimo i tamo živjeti i raditi, podržao bih sve inicijative koje idu u tom smjeru.

Što više mobilnosti to bolje. Mislim da danas s tolikom dostupnošću svega, poznavanjem jezika i činjenicom da gdje god odem i dalje sam ono što jesam uopće ne vidim problem u odlasku izvan Hrvatske i selidbi u neku od članica EU.

Foto: Večernji list

Petra

Ne zamaram se previše politikom s obzirom da se još školujem pa mi onda te neke financijske obaveze nisu toliko bitne. Prije svega, htjela bih ostati u Hrvatskoj zato se nadam da će se stvari promijeniti nabolje, posebice one financijske prirode, da ćemo imati više prilika za posao i da će općenito više mladih ostati u Hrvatskoj.

Foto: Večernji list

Karla

Od Europske unije prvenstveno očekujem da će nas poduprijeti u novim istraživanjima posebice u području zdravstva, da će nam omogućiti brži dolazak do nekih novih lijekova i samu potporu u školovanju novih liječnika i medicinskog osoblja jer mislim da im treba potpora sada.

Što se tiče obrazovanja u cjelini, mislim da je hrvatsko obrazovanje jako kvalitetno i zato bi se ovdje ostala školovati i tu je po mojem mišljenju uloga Europske unije kao partnera koji će biti tu i pogurati nas da ostvarimo svoje mogućnosti i budemo najbolji.

Foto: Večernji list

Lovro

Nadam se da će biti više ulaganja u obrazovanje da će se još više razviti Erasmus program, naravno koliko pandemija to uopće bude dozvoljavala, ali mislim da je bitno da se to ne zapostavi i da bude tu više ulagajna. Puno lakša putovanja, mogućnost zaposlenja unutar Europske unije, lakše povezivanje i ostvarivanje kontakata to bih izdvojio kao najistaknutije prednosti Unije.

Svoju budućnost vidim i u Hrvatskoj i u drugim zemljama Europske unije i nadam se da ću jednom kada pandemija prođe imati više prilika za putovanje kako bih osjetio taj pravi "europski duh".

Foto: Večernji list

Dora

Moja očekivanja idu u smjeru poticanja mladih na obrazovanje. Budući da se tehnologija sve više i brže razvija voljela bih da se posebna pažnja skrene na edukacije koje se tiču kriptovaluta, metaversa i općenito funkcije takvih stvari zato što mislim da danas nema puno institucionalizirane edukacije u tom polju.

Razmišljala sam o odlasku u inozemstvo, međutim dugoročno gledano, radije bih ostala u Hrvatskoj zato jer sam vezana za svoju domovinu iako je dosta ljudi cinično i pesimistično po tom pitanju.

Svejedno mislim da je dobro upoznati druge kulture i školovati se vani jer ta iskustva su vrlo vrijedna pogotovo jer dolazimo iz manje zajednice pa nam to otvara niz mogućnosti da upoznamo druge zemlje, vidimo i naučimo kako stvari tamo funkcioniraju

Foto: Večernji list

Martin L.

Mislim da naša prilika leži u samim EU fondovima i da moramo raditi više kako bismo povukli sredstva. Glede nekih benefita koje nama mladima Europska unija donosi, osim Erasmusa nisam baš upoznat s nekim projektima. Smatram da tu prvo Hrvatska mora sama promijeniti neke stvari i uložiti napore pa tek onda očekivati nečiju dodatnu pomoć.

Svakako planiram ostati u Hrvatskoj pa što se tiče pronalaska posla u nekoj drugoj članici to ne očekujem, ali ono što očekujem kao neki benefit koji mi Unija može donijeti su primjerice jefitnije karte, brži i jednostavniji transport, općenito više načina na koji mogu putovati. Možda i jeftiniji smještaj kada su neke konferencije ili simpoziji u EU.

Konferencija o budućnosti Europe predstavlja jedinstvenu i pravodobnu priliku da europski građani i građanke rasprave o izazovima i prioritetima Europe. Bez obzira na to otkuda ste i čime se bavite, ovo je prigoda da razmislite o tome kakvu budućnost želite za Europsku uniju.