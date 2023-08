Karajica: 'Hrgović je bio odličan, ali je jasno da bi mu za Usika trebalo više'

Među onima koji su nakon Hrgovićeve nokauterske pobjede nad australskim teškašem McKeanom trljali ruke bio je i njegov menadžer Željko Karajica. A kako i ne bi kada je dugogodišnja borba za status hrvatskog teškaša urodila plodom i Hrga je sada službeni izazivač svjetskog prvaka po IBF organizaciji tko god to između Oleksandra Usika i Daniela Duboisa bio.

- Nakon teško izborene pobjede nad odličnim Kinezom Zhangom, stvorio se dojam da se Hrgović mora još više dokazati i za ovu borbu pripremao se vrlo zrelo i borio se strateški mudro. Čekao je, bio je strpljiv, a povukao kada je trebalo i tko god je gledao borbu zasigurno nije stekao dojam da McKean ima neke veće izglede.

Koliko je važno što je Hrgović u tome meču pobijedio tehničkim nokautom, i to u 12. rundi?

- Da je pobijedio na bodove pobjeda bi vrijedila jednako, a nokaut je bio samo šlag na tortu. Meni je puno bitnije da je Hrgović stekao neka nova iskustva. A novo iskustvo je i ulazak u tako važnu borbu s ozljedom s kojom je boksao bez poteškoća. Pojačao je tempo kada je trebalo, a kada bi vidio da osvaja rundu malo bi smanjio tempo. A smanjio je i broj pogrešaka kakve je radio u borbi sa Zhangom. McKean ga, zapravo, nije mogao ugroziti, a jedino što je nerviralo sve nas pa i njega jest to Australčevo hvatanje i guranje. No, dobro je da je i to iskusio da zna kako se s time nositi. Da mu se to ne dogodi prvi put u nekoj još bitnijoj borbi od ove.

Draži mu kasni nego rani nokaut

Iz perspektive stjecanja novih iskustava, Karajici je draži kasni nego rani nokaut.

- Da ga je nokautirao u prvoj rundi, sva ova iskustva o kojima sam govorio ne bi stekao pa tako ni još jedno iskustvo borbe koja je otišla do zadnje runde. A sad je vidio kako to izgleda kada suparnik od 111 kilograma leži na vama 11 rundi i pokušava vas tako iscrpiti. Tako je Kličko dobio puno borbi. Srećom, Filip ga je na kraju kaznio za takvu opstrukciju borbe i poklopio ga. Vidite i sami koliko se toga novoga u jednoj takvoj borbi može naučiti. Danas nitko ne govori kako je Usik izgledao u prve četiri runde protiv Chisore i kako se na kraju izvukao. A jednom takvom šampionu trebale su četiri runde da se prilagodi na vrlo agresivnog protivnika.

Iskustvo je u profesionalnom boksu, naglašava Karajica, neprocjenjivo.

- Zahvalan sam za svaku rundu u kojoj je Filip boksao, posebice u kontekstu nedostatka mečeva i činjenice da je Tyson Fury zaustavio cijelu tešku kategoriju. Sjetite se samo borbe sa Zhangom u kojoj je bio na podu u prvoj rundi, u trećoj je imao posjeklinu iznad oka, no sve je to prebrodio. Da biste postali najviša klasa, sve to morate proći.

Doista, umjesto da brani svoj WBC naslov ili da se s Usikom bori za objedinjeni naslov po svim najvažnijim savezima (WBC, WBA, IBF, WBO), "Gipsy King" je, u biti, dogovorio ekshibicijski meč s najboljim MMA teškašem Francisom Ngannouom. Zašto ga nitko zbog toga ne penalizira?

- Tako je to u profesionalnom boksu, to je dio njegove čarolije u dobrom i lošem smislu. To je pitanje utjecaja, a Fury ga očito ima jer da je netko drugi u pitanju možda mu to ne bi dopustili. Svi smo očekivali meč između Furyja i Usika, ili između Usika i Hrgovića, a na kraju se događa meč između Furyja i Ngannoua kojem će to biti prvi meč u profesionalnom boksu. Zbog toga ni Usik, ni Wilder, ni Ruiz nisu boksali cijelu godinu.

Kakve su bile reakcije na Hrgovićevu pobjedu nad McKeanom i način na koji je to izveo.

- Vidim da ga hrvatski mediji slave, dok ga strani mediji ne dižu toliko na tron, ali svi kažu da je boksao vrlo zrelo. To je meč koji neće ostati u pamćenju i za njega ne možete dobiti medalju za umjetnički dojam, ali i takve borbe morate proći na putu prema vrhu. Da je imao otvorenog suparnika koji je tražio borbu, meč bi bio atraktivniji, no najbitnije je prilagoditi se da vas ništa ne iznenadi. Dakako, za ravnopravnu borbu s Usikom morat će biti na višoj razini, to je svima jasno.

Ne dijele medalje nego novac

Kakav je sada plan Hrgovićeva stožera?

- Kratko smo popričali s promotorom Matchrooma Eddieom Hearnom. Svi sad čekaju borbu Usika i Duboisa nakon čega ćemo odmah krenuti s pismom IBF-u naglašavajući obvezu branjenja njegova naslova. Ako je njihova borba u subotu 26. kolovoza, to pismo bit će im upućeno već u ponedjeljak 28. kolovoza.

A što ako Usik pobijedi i sve krene prema objedinjujućoj borbi s Furyjem, hoće li doista Hrgović kao privremeni prvak biti proglašen za stvarnog prvaka ili mu slijedi novo čekanje?

- Po svim statutima IBF-a, a oni su najstroži, oni bi u tom slučaju Usiku trebali oduzeti pojas i Hrgović bi se borio za naslov s nekim tko bi mu u tom trenutku bio prvi sljedeći izazivač. Tako bi to trebalo biti, taj status nam je donijela ova pobjeda.

No, kako je riječ o profesionalnom boksu, sportu u kojem se ne dijele medalje nego novac i koji je zapravo više biznis nego sport, ne bismo se čudili da Hrgović opet izvisi. Uostalom, može se čuti da se Bob Arum, Furyjev promotor, ponovo javio s idejom borbe za objedinjavanje naslova. I ako se to stavi na stol, Hrgović bi mogao opet biti na čekanju. A onda će na testu biti i ozbiljnost IBF-a kao organizacije koja slovi da je najtvrđa kada je u pitanju poštivanje pravila.

