Hrgović: 'Držite se pravila, zaslužio sam borbu za svjetski naslov s Usikom'

Nakon borbe u kojoj je, na koncu nokautirani, Australac Demsey McKean pokazao i svoje hrvačko umijeće (hvatajući se za protivnika i konopce), pobjednik te borbe Filip Hrgović manje je oko toga negodovao no što su to, tijekom borbe, činili njegovi treneri Ronnie Shields i Yousef Hasan. A i svi njegovi navijači u dvorani i pred malim ekranima.

- Zadovoljan sam. To što se toliko držao u zagrljaju učinilo je borbu pomalo ružnom. Sudac mi je trebao dati barem jednu javnu opomenu. Hvatao se previše no dobar je borac, hrabar i vrlo dobro pripremljen. No, ja sam kontrolirao borbu i pobjeđivao većinu rundi.

Nokaut se, reći će najbolji hrvatski boksač, dogodio kasnije no što je on planirao.

- Mislio sam da ću ga nokautirati u prvih šest rundi no on se borio vrlo dobro. On je dobar borac. Iznenadilo me da je i nakon mojih preciznih i snažnih udaraca nastavio ići prema naprijed i ispucavati udarce.

Nakon što je obranio status prvog izazivača svjetskog prvaka po IBF organizaciji, Hrgović nije skrivao svoju veliku želju.

- U sljedećoj borbi trebao bih se boriti protiv Oleksandra Usika. Zaslužio sam to. Nadam se da će se to i dogoditi.

No, prije toga potrebno je da Usik obrani svoj IBF pojas protiv Engleza Daniela Duboisa u borbi koja se treba održati 26. kolovoza u Wroclawu. Ako se pitate zašto je ta borba u Poljskoj odgovor je u tome što su u Ukrajini, od Rusije napadnutoj, sportske priredbe nemoguće pa je sjajni Ukrajinac priredio domaći teren u susjednoj Poljskoj.

- Ići ću tamo i gledati borbu uz ring. Vidim Usika kao velikog favorita jer je brži i jako je dobar borac. No, Dubois je dobar udarač, masivan borac koji udara jako desnom pa nikad ne znaš. No, moja poruka je "slijedite pravila i neka se pobjednik te borbe bori sa mnom - kazao je Hrgović za svoju promotorsku kuću Wasserman Boxing.

