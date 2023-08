Otkriveno koliko je Hrgović zaradio protiv McKeana: Smiješi mu se još veća zarada

U meču protiv Australca Demseya McKeana, najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović je sjajnim nokautom u 12. rundio obranio status izvanrednog prvaka IBF-ove teške kategorije. Hrgović je bio vrlo dominantan, ali i strpljiv, a sjajnu je priliku dočekao i iskoristio u podsljednjoj rundi meča.

Neporaženi Hrgović je tako upisao 16. pobjedu, a istovremeno i stavio ponešto u džep. Kako piše Sport Payouts, od sinoćnjeg je meča zaradio 310 tisuća eura. To je 90 milijuna manje od onoga što je zaradio od meča s Zhileijem Zhangom, ali ta borba je bila plaćenija obizrom da se istu večer boksalo za naslov.

GALERIJA Hrgović pobijedio McKeana sjajnim nokautom

Svoju je borbu komentirao Hrgović. "Zadovoljan sam, a činjenica da me puno držao je napravila borbu malo ružnom. Sudac mu je trebao oduzeti barem jedan bod. Previše me držao, ali dobar je boksač, hrabar je i dobro pripremljen. No ja sam kontrolirao borbu i dobio većinu rundi. Mislio sam da ću ga nokautirati u prvih šest rundi, ali bio je jako dobar. Dobar je borac. Iznenadio me jer je uspio izdržati neke jake udarce, a zatim je i pokušavao uzvratiti", kazao je Hrgović.

Ipak, ovo je vrlo važna pobjeda za Hrgovića. Idući bi mu korak trebao biti pojas Oleksandra Usika. Uskoro bi se trebala dogoditi borba Ukrajinca i Daniela Duboisa, a Hrgović bi trebao izazvati pobjednika tog meča. Na pitanje se osvrnuo i sam Hrgović.

"Nadam se da će se to dogoditi, iduća borba bi mi trebala biti s Usikom, zaslužio sam to. Otići ću pogledati tu borbu, bit ću uz ring. Vidim Usika kao velikog favorita jer je brži i jer je jako dobar borac, ali Dubois je dobar udarač i velik momak s jakom desnicom tako da nikad ne znaš", rekao je hrvatski boksač pa poslao jasnu poruku: "Poštujte pravila, pobjednik bi se trebao boriti protiv mene."

