Filip Hrgović je privremeni no on želi biti pravi prvak svijeta

Ako Bog da poštenja i pravice u svijetu profesionalnog boksa, Hrvatska će opet imati borca koji će se boriti za svjetski naslov. Filip Hrgović pobijedio je Australca McKeana, prekidom u 12. rundi, i stekao naslov privremenog teškaškog prvaka svijeta IBF organizacije i status obveznog izazivača aktualnog prvaka Oleksandra Usika. Ili možda izazivača Daniela Duboisa (što je manje vjerojatno) ako se krajem kolovoza u Poljskoj dogodi veliko iznenađenje.

Novostvorena vrijednost nastala s ovom pobjedom jest ta da će se Hrgović boriti za svjetski naslov ili će postati svjetskim prvakom automatski ako Usik (ili Dubois) bude imao druge planove, financijski unosnije, i ne bude htio braniti IBF pojas.

Tehnički, Hrgović je već sada svjetski prvak ali ne pravi nego privremeni. I sam Filip na to će odmahnuti rukom no to je izum profitabilne boksačke industrije (neke organizacije to zovu superprvakom) kako bi bilo što više borbi za neki naslov.

Doduše, ako bi Usik (ili Dubois, ako ga iznenadi) odbio braniti svoj IBF naslov zbog neke lukrativne ponude, Hrgović bi automatski postao prvakom. Tako stoji u pravilima te svjetske federacije i u to nas je uvjeravao Hrgovićev menadžer Željko Karajica.

No, i sam Hrgović više bi volio da se ta borba održi i da on naslov pokuša osvojiti boreći se za njega a ne administrativnim putem. Doduše, protiv Usika mu ovo što je pokazao protiv McKeana, a pogotovo ono što je pružio protiv Kineza Zhanga, ne bi bilo dovoljno no dobra je stvar što su obojica spomenutih ljevaci. A to znači da obojica boksaju u kontragardu u kakvom, za vrijeme borbe, stoji i Usik a to će reći da bi tada već bio prilično dobro prilagođen na promjenu. A za nju će njegov pomoćni trener Yousef Hasan reći da je istovjetna onoj kada u Engleskoj sjednete u automobil s upravljačem na desnoj strani pa vam promet dolazi sa strane s koje, na to, niste naviknuli. Što će reći da vam treba neko vrijeme, neka utreniranost, da se naviknete na nova pravila vožnje.

Uoči ove borbe pribojavali smo se činjenice da ova godina nije dobro počela za hrvatske teškaše. Agron Smakići izgubio je od Agita Kabayela u borbi za europski naslov a Alen Babić nije iskoristio priliku da postane svjetski prvak u, novoj, bridger kategoriji koju, zasad, jedino ima WBC organizacija.

No, Hrgović nije dozvolio svom protivniku isto što su dvojica spomenutih dozvolili svojima. Nije dozvolio iznenađenje iako nije imao suđenje u ringu kako je trebao imati. Naime, sudac u ringu Marcus McDonell, jedan stariji gospodin, bio je prilično pasivan kada su u pitanju hrvački zahvati Australca, borca koji se borio i kao MMA borac koje je iskustvo i ovdje koristio. A on bi se nakon svakog napada, uspjelog ili ne, uhvatio za Hrvata i vješao se po njemu nastojeći tako sebe sačuvati i crpiti snagu od protivnika. I sve to sudac je promatrao nijemo, ne rastavljajući borce na vrijeme i ne opominjući McKeana pa nas je pomalo i iznenadilo kada je u 12. rundi odlučio prekinuti meč bez da pruži priliku australskom teškašu da se pokuša oporaviti. Istina, i da se oporavio sva je prilika da bi završio na podu pa je sudac McDonell zapravo spašavao zdravlje Demseyju McKeanu.

Ne samo zbog konačnog dojma, puno je bolje da je ta borba završila nokautom jer smo se u profesionalnom boksu nagledali svakojakih odluka a McKeanu je ovo ipak bio nastup na "domaćem terenu". Naime, McKean veliki dio vremena provodi u Engleskoj, dolazi iz zemlje Commonwealtha i ako takvog borca ne nokautirate bodovnim sucima svašta može pasti na pamet.

Doduše, Hrgović je do te 12. runde bodovno vodio (McKean je dobio možda tek dvije do tri runde) što će potvrditi i statistika koja kaže da je Hrgović pogodio 173 udarca (McKean 116) i da je njegovih težih udaraca sjelo u metu znatno više nego protivnikovih (148 naprama 90).

Zbog ukupnog dojma i svih skeptika oko Filipovih krajnjih mogućnosti puno je bolje da je borba protiv McKeana završila nokautom nego bodovno jer bi opet bilo onih (kao nakon Zhanga), vjerojatnije ipak u manjim razmjerima, koji bi vrtjeli svoje teorije o upitnosti te pobjede. Ovako pak nema prostora niti za one najsitničavije.