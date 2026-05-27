Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 208
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TEŠKO ZA POVJEROVATI

Kaos na Roland Garrosu: Trener i igrač raskinuli suradnju usred turnira, blokirao mu je broj i nestao

French Open
STEPHANE MAHE/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
27.05.2026.
u 19:20

Nikome iz tima ništa nije rekao, samo je sjeo na avion za Miami. Poslije sam čuo da je isto učinio još nekolicini igrača. Izgleda da je to kod njega normalno

Španjolski tenisač Alejandro Davidovich Fokina iznenadio je publiku na Roland Garrosu kada se u meču drugog kola protiv Thiaga Agustina Tirantea pojavio bez trenera. Mariano Puerta bio je uz njega još u prvom kolu protiv Damira Džumhura, no njih dvojica raskinuli su suradnju između prvog i drugog kola.

- Mislio sam da je dobar čovjek, ali očito mu nije prvi put da ovo učini nekom igraču. Poslao mi je u nedjelju, nakon meča s Džumhurom, doista dugu poruku u kojoj kaže da ne želi nastaviti suradnju. Nikome iz tima ništa nije rekao, samo je sjeo na avion za Miami. Poslije sam čuo da je isto učinio još nekolicini igrača. Izgleda da je to kod njega normalno. Kao čovjek nas je razočarao i nemam ga namjeru progoniti. On je odlučio da neće nastaviti s nama, barem do kraja turnira. To više nije moj problem, odrasla je osoba i trebao bi znati što radi - rekao je Španjolac nakon što je ispao od Tirantea.

Dodao je i kako je čuo da je Puerta isto učinio Brandonu Nakashimi i Laslu Đereu. "Sve je bilo normalno. Blokirao je i mene i moju suprugu na telefonu. Više me ništa ne može iznenaditi." - zaključio je Španjolac.

Davidovich Fokina će se nakon razlaska s Argentincem za dio sezone na travi pripremati s Pepom Clavetom. Debi pod novim trenerom trebao bi imati za dva tjedna u Stuttgartu ili Queensu.

Puerta je vrlo poznato ime na pariškoj zemlji. Upravo je protiv njega Rafael Nadal osvojio svoj prvi od 14 trofeja na Roland Garrosu davne 2005. Argentinac je kasnije imao pozitivan dopinški test, ali ni to mu nije bilo dovoljno da svlada Nadala.
Ključne riječi
igrač trener Roland Garros Mariano Puerta Alejandro Davidovich Fokina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!