Kaos na Roland Garrosu: Trener i igrač raskinuli suradnju usred turnira, blokirao mu je broj i nestao

Španjolski tenisač Alejandro Davidovich Fokina iznenadio je publiku na Roland Garrosu kada se u meču drugog kola protiv Thiaga Agustina Tirantea pojavio bez trenera. Mariano Puerta bio je uz njega još u prvom kolu protiv Damira Džumhura, no njih dvojica raskinuli su suradnju između prvog i drugog kola.

- Mislio sam da je dobar čovjek, ali očito mu nije prvi put da ovo učini nekom igraču. Poslao mi je u nedjelju, nakon meča s Džumhurom, doista dugu poruku u kojoj kaže da ne želi nastaviti suradnju. Nikome iz tima ništa nije rekao, samo je sjeo na avion za Miami. Poslije sam čuo da je isto učinio još nekolicini igrača. Izgleda da je to kod njega normalno. Kao čovjek nas je razočarao i nemam ga namjeru progoniti. On je odlučio da neće nastaviti s nama, barem do kraja turnira. To više nije moj problem, odrasla je osoba i trebao bi znati što radi - rekao je Španjolac nakon što je ispao od Tirantea.

Dodao je i kako je čuo da je Puerta isto učinio Brandonu Nakashimi i Laslu Đereu. "Sve je bilo normalno. Blokirao je i mene i moju suprugu na telefonu. Više me ništa ne može iznenaditi." - zaključio je Španjolac.

Davidovich Fokina će se nakon razlaska s Argentincem za dio sezone na travi pripremati s Pepom Clavetom. Debi pod novim trenerom trebao bi imati za dva tjedna u Stuttgartu ili Queensu.

Puerta je vrlo poznato ime na pariškoj zemlji. Upravo je protiv njega Rafael Nadal osvojio svoj prvi od 14 trofeja na Roland Garrosu davne 2005. Argentinac je kasnije imao pozitivan dopinški test, ali ni to mu nije bilo dovoljno da svlada Nadala.