Mektić uspješan u mješovitim parovima

Hrvatskin tenisač Nikola Mektić bio je uspješan u 1. kolu mješovitih parova na drugom ovogodišnjem "grand slam" turniru Roland Garrosu. on i Amerikanka Asia Muhammad su sa 6-1, 6-3 nadigrali Francuze Amandine Hesse i Sadija Doumbiju.
Mektić i Muhammad će za suparnike u 2. kolu imati bolje iz ogleda Britanaca Olivije Nicholls i Henryja Pattena te Amerikanke Nicole Melichar-Martinez i Francuza Thea Arribagea.
Još u utorak Mektić je s Amerikancem Austinom Krajicekom uspješno krenuo i u turnir muških parova 6-4, 6-4 pobjedom protiv Francuza Adriana Mannarina i Fabricea Martina.
Splitska manekenka
FOTO Vrući prizori! U bivšoj državi proslavila se kao 'Pipi djevojka', a ovako je pažnju privlačila na Hvaru
SJEĆATE LI SE NJE?
Izgubila je 30 kg u godinu dana i neprepoznatljiva je: Ova bivša kandidatkinja 'Života na vagi' danas je potpuno druga osoba
3
PREMINULA U 78. GODINI ŽIVOTA
FOTO Posljednji ispraćaj Julienne Eden Bušić na zagrebačkom Krematoriju, brojni joj došli odati počast
BRZ TEMPO GRADA
Mislila sam da je sitnica, ali jedna stvar mi je pojednostavila cijeli dan i promijenila rutinu
Lisca x Diva