'Kao da ste u sauni!': Kovač otkriva nepodnošljive uvjete Svjetskog klupskog prvenstva u SAD-u

Hrvatski nogometni trener Niko Kovač predvodit će Borussiju Dortmund u osmini finala Svjetskog klupskog prvenstva protiv meksičkog Monterreya, a uoči utakmice se osvrnuo na vremenske uvjete u SAD-u gdje će se za godinu dana igrati i Svjetsko prvenstvo reprezentacija, izvijestila je španjolska novinska agencija EFE. Zbog visokih temperaturama i grmljavina bilo je privremeno obustavljeno nekoliko utakmica, što je izazvalo raspravu o prikladnosti igranja u ovo doba godine u Sjedinjenim Državama.

"Teško je, posebno za europske momčadi, jer nismo navikli igrati u ovim uvjetima, vlaga, vrućina," izjavio je Kovač na konferenciji za medije. "Kada zalijevaju travu, isprva se čini kao dobra stvar jer se lopta brže kotrlja. Ali onda toplina počinje izlaziti iz tla i to je kao da ste u sauni," dodao je. Kovač je istaknuo kako je zadovoljan što će Borussia i Monterrey igrati sutra na mjestu poput Mercedes-Benz stadiona u Atlanti koji je natkriven i klimatiziran. "Nećemo morati igrati na 45 stupnjeva Celzija," izjavio je. "No ne možemo kontrolirati vrijeme, a klimatske promjene utječu na sve nas, u Europi i u Sjedinjenim Državama," istaknuo je.

FOTO Sve ljubavi Janice Kostelić! Vezu s nogometašem nije htjela priznati, a zbog ovog muškarca odselila se iz Zagreba

Kovač je bio upitan i o 39-godišnjem španjolskom stoperu i Monterreyevom kapetanu Sergiju Ramosu. "Malo je čudno, znate? Ja sam već trener, a on je još uvijek igrač. Ali dobro, mislim da će za nekoliko godina i on biti trener," rekao je 53-godišnji hrvatski trener. Niko Kovač je 2006. bio kapetan Hrvatske u prijateljskoj utakmici sa Španjolskom za koju je igrao Ramos. Bila je to pripremna utakmica za Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj. "Ramos je superzvijezda. I ne samo on, već svi igrači koji su tako dugo aktivni. Trenutno ih ima nekoliko. To pokazuje njihov mentalitet. Oni su pobjednici. Žele pobijediti na svakom treningu. Žele pobijediti u svakoj utakmici," rekao je Kovač. "I zato nastupa onako kako nastupa, a uz to je i zdrav, što je također vrlo važno. Za mene je on vođa. A kao vođa želi ostati na vrhu što je dulje moguće", dodao je.

Kovač se prisjetio i svojih okršaja s Meksikom na Svjetskim prvenstvima, jednog 2002. kada je kao igrač Hrvatske izgubio s 0-1 i drugog 2014. kada je kao hrvatski izbornik bio poražen s 1-3. Tada je kao hrvatski izbornik rekao uoči utakmice: "Ako ikome trebaju drhtati koljena, to je Meksiko". Danas je kao trener Borussije bio pomirljiviji, izbjegavajući kontroverzu. "Sviđa mi se način na koji Meksiko igra nogomet. Igraju tehnički, ali i s velikim intenzitetom. A ako je potrebno, igraju i žestoko", zaključio je.