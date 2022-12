Kamo će Joško: Stavka u Gvardiolovom ugovoru nije točna, utrka je još otvorena

Joško Gvardiol (20) za Hrvatsku je protiv Belgije na Svjetskom prvenstvu odigrao fenomenalnu utakmicu. Toliko dobru da ga neki već sada nazivaju najboljim stoperom svijeta. Jasno, mnogo je zainteresiranih klubova koji bi robusnog mladića htjeli dovesti u svoje redove, a sve pomno prati transfer-guru Fabrizio Romano.

Najčešće se spominje Chelsea, ali sve je još otvoreno.

- Utrka za Joška Gvardiola još je otvorena. Napravit će veliki transfer u 2023. - Chelsea radi na dogovoru, ali i drugi klubovi su zainteresirani, ništa nije gotovo, baš kao i slučaj Nkunkua. Rečeno mi je da (Gvardiolova, op. a.) otkupna klauzula nije vrijedna 45 milijuna eura - napisao je.

Joško Gvardiol race, still open. He will get big transfer in 2023 — Chelsea are still working on the deal but there are other clubs interested, it’s not done yet… as Nkunku is. 🚨🇭🇷 #transfers



Been told release clause is not worth €45m.



