Kamere zabilježile susret Modrića s predsjednikom Reala, jedan Lukin potez govori sve

Bio je to dan nabijen emocijama u Valdebebasu, trening centru koji je godinama bio drugi dom Luki Modriću. U petak je hrvatski kapetan posljednji put kročio na travnjak kao igrač Reala na domaćem terenu, odrađujući zadnje pripreme uoči puta na Svjetsko klupsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama. Iako je zrak bio ispunjen sjetom zbog neizbježnog rastanka, jedan je trenutak posebno privukao pažnju i pokazao veličinu odnosa koji je Modrić izgradio u Madridu. Kamere su zabilježile srdačan susret i zagrljaj između Luke Modrića i predsjednika kluba, Florentina Pereza. Unatoč činjenici da je upravo klupska uprava na čelu s Perezom donijela odluku o neproduljenju ugovora, njihov pozdrav odisao je dubokim poštovanjem i zahvalnošću, simbolizirajući kraj jedne od najslavnijih era u povijesti kluba na dostojanstven način.

Odluka uprave sa Santiago Bernabéua da 39-godišnjem veznjaku ne ponudi novi ugovor označila je kraj puta za legendarnu desetku. Nakon isteka postojećeg ugovora ovog ljeta, Modrić će napustiti klub u kojem je proveo više od desetljeća i osvojio sve što se moglo osvojiti. Stoga će nadolazeće Svjetsko klupsko prvenstvo biti njegov "labuđi pjev" u bijelom dresu. Upravo taj kontekst daje dodatnu težinu njegovom susretu s Perezom. Nije bilo gorčine, samo uzajamno priznanje za sve što su zajedno postigli. Perez, poznat kao pragmatičan poslovni čovjek, pokazao je svoju ljudsku stranu, odajući počast igraču koji je postao više od igrača – postao je simbolom kluba i njegovih vrijednosti, a njihov je zagrljaj bio tihi dogovor da neke legende nikada uistinu ne odlaze.

Florentino Perez met with all the international players that joined training today 🤍 pic.twitter.com/s9q2cko5WG