UŽIVO Barakude nastavljaju lov na polufinale Eura, važan igrač danas neće nastupiti
OBJAVA OD TRI RIJEČI

Thompson se opet javio, evo što je napisao nakon drastične odluke vrha europskog rukometa

Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Nizozemska
Foto: Petter Arvidson/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
19.01.2026.
u 20:38

Skandal koji je obilježio Europsko rukometno prvenstvo dobio je svoj nastavak. Nakon što je Europska rukometna federacija (EHF) drastičnom odlukom zabranila puštanje pjesme Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš šta je bilo", oglasio se i sam pjevač, i to nakon važne pobjede Hrvatske protiv Nizozemske

Saga koja je podigla veliku prašinu u domaćoj javnosti započela je nakon uvodne utakmice hrvatske reprezentacije protiv Gruzije u Malmöu, kada je s razglasa puštena pjesma "Ako ne znaš šta je bilo", koja slovi kao neslužbena himna ove generacije. Iako je pjesma podigla atmosferu među hrvatskim navijačima, njezino izvođenje izazvalo je i kontroverze. Kako su prvi izvijestili švedski mediji, poput Aftonbladeta, dio gledatelja negativno je reagirao, što je potaknulo hitru reakciju krovne europske rukometne organizacije. Uslijedila je odluka koja je odjeknula regijom: pjesma je zabranjena i neće se više puštati na prvenstvu. EHF je svoju odluku opravdao vrlo jasnim i proceduralnim razlozima, no time je samo dodatno rasplamsao raspravu.

Iz EHF-a su, naime, u više navrata pojasnili kako sporna pjesma uopće nije bila dio službene i unaprijed odobrene playliste za natjecanje. Prema njihovim tvrdnjama, hrvatska delegacija je na dan utakmice više puta tražila njezino puštanje, no svaki je zahtjev bio odbijen. Činjenicu da je pjesma na kraju ipak emitirana nazvali su pogreškom koja se "nije smjela dogoditi", dodavši u oštrom priopćenju kako ona "ne odražava vrijednosti koje ovo prvenstvo predstavlja". Švedski su mediji pritom Marka Perkovića Thompsona opisali kao "kontroverznu figuru na Balkanu", navodeći optužbe za fašizam i tvrdnje da se njegovi tekstovi referiraju na ratne zločine, što je nedvojbeno utjecalo na konačnu odluku organizatora.

Za to vrijeme, iz Hrvatskog rukometnog saveza stizale su poruke s jasnim ciljem smirivanja tenzija i vraćanja fokusa na sport. Predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac istaknuo je kako o cijelom slučaju nema nikakvih informacija osim onih koje je pročitao u medijima te da je reprezentacija maksimalno koncentrirana na odlučujuću utakmicu protiv Nizozemske. "Doista ne želim dozvoliti da nam bilo tko remeti našu koncentraciju i fokus na ono zbog čega smo došli ovdje, a to je isključivo rukomet", poručio je Grahovac, naglasivši kako Savez nema nikakve ovlasti nad odabirom glazbe, za što je zadužena profesionalna agencija koju je angažirao EHF. Slično je reagiralo i Ministarstvo turizma i sporta, iz kojeg su poručili da bi takva zabrana, ako se potvrdi, bila neprihvatljiva.

Dok se vodila administrativna i medijska bitka, Marko Perković Thompson oglasio se porukom "Naprijed Hrvatska". Njegova nova reakcija uslijedila je nakon što su rukometaši na terenu odradili posao i pobjedom nad Nizozemskom osigurali prolazak u drugi krug natjecanja. Na svom službenom Facebook profilu podijelio je kratku, ali jasnu poruku podrške igračima: "Čestitamo rukometnim reprezentativcima". Njegova objava u kratkom je roku prikupila tisuće reakcija i komentara podrške, a mnogi su obožavatelji u ovom potezu vidjeli prkosan odgovor na odluku EHF-a, pretvarajući zabranjenu pjesmu u još snažniji simbol zajedništva i nacionalnog ponosa.
Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija Marko Perković Thompson EP rukomet 2026.

Avatar Pravi Hrvat na kvadrat
Pravi Hrvat na kvadrat
20:43 19.01.2026.

Thompson se opet javio, ono što je napisao nakon drastične odluke vrha europskog rukometa potvrđuje da su kulturni i europski ljudi skužili njegove balkanske pokušaje prodavanja fašističke ideologije i mutne pesmologije.

