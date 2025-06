Kako će Hrvatska izgledati na početku kvalifikacija za SP? Dalić ima puno briga, mora mijenjati planove

Prva utakmica, ona protiv Gibraltara za pet dana, trebala bi biti lakše zagrijavanje pred utakmicu s Češkom tri dana kasnije u Osijeku. Pred nama su vrlo kratke kvalifikacije i neće biti previše vremena za popravni.

Kakve su, dakle, opcije koje izbornik Zlatko Dalić ima s ovim rosterom? O mnogim će stvarima morati prinudno razmišljati, ponajprije zbog činjenice što neće moći računati na ozlijeđenog Matea Kovačića. U zadnjoj liniji bismo, dakle, mogli vidjeti našu klasičnu formaciju s Joškom Gvardiolom na lijevoj strani, na stoperskim pozicijama Duju Ćaletu-Cara i Josipa Šutala na stoperskim pozicijama, odnosno Josipa Stanišića na desnom beku. To je, u ovom trenutku, naša optimalna opcija u obrani.Luka Vušković mogao bi eventualno dobiti priliku debitirati protiv Gibraltara, ali sigurno ne u ključnoj ulozi. Prije će to biti puno skromnija minutaža, eventualno da osjeti ozračje u nacionalnoj vrsti.

Upitnici u vezi

Protiv Gibraltara jedna je od opcija u veznom redu ona s Modrićem i Petrom Sučićem kao tandemom na poziciji defenzivnih veznih. Ispred njih Dalić može posegnuti za Baturinom ili Lukom Sučićem. Na krilima su nam opcije jasne, na lijevoj strani apsolutno je siguran Ivan Perišić. Iza njega je briljantna sezona i jedan od naših najvažnijih reprezentativaca posljednjih godina svojim je učinkom iznenadio mnoge. Naravno, tu ponajprije mislim na njegov brzi oporavak i još brži povratak u fenomenalnu formu. Svi znamo koliko se brojni igrači muče s optimalnom formom nakon ozbiljnijih ozljeda.

U kategoriju sigurnih spada Ante Budimir. Jedina prava špica koju imamo apsolutno je zaslužila mjesto u udarnoj postavi. Napokon oko njega nema upitnika i teško ga je ignorirati s obzirom na formu u kojoj posljednjih mjeseci igra u Španjolskoj. I ranije je Budimir bio zapostavljan i guran u drugi plan, no strpljivo je čekao i svoju priliku dočekao. Na desnoj strani često smo posljednjih godina pribjegavali opciji s Andrejem Kramarićem koji ulazi s krila na poziciju napadača.

Ako sve bude išlo po planu u prvoj utakmici, nositelji igre naše reprezentacije mogli bi biti i malo pošteđeni. To bi značilo da će neki najvažniji igrači možda odigrati poluvrijeme ili sat vremena kako bi se osvježili za onu puno važniju utakmicu za tri dana. U tom slučaju, podrazumijeva se da bi u veznom redu onda priliku dobili Jakić ili Moro. To je, po mnogima, tako logična opcija.

U tom kontekstu, možda bi spomenuti dvojac postavio Daliću određene dvojbe za utakmicu protiv Češke. Jer, u toj ćemo se utakmici, sasvim sigurno, morati postaviti opreznije nego protiv puno slabijeg Gibraltara.

Osvrnemo li se na kapacitete koje imamo u nekim mlađim snagama, odnosno među onima iz drugog plana, osim Vuškovića tu ponajprije pričam o igračima poput Tonija Fruka ili Franje Ivanovića, iza kojih su sjajne sezone, koliko se zapravo za njih može naći prostora u nekoj ozbiljnijoj postavci igre?

Mogućnost sigurno postoji, no reprezentativne akcije nisu baš toliko česte i izbornik Zlatko Dalić nema preveliki manevarski prostor da u dvije utakmice primijeni dvije znatno različite formacije. Bude li sve po planu u utakmici s Gibraltarom, onda bi to eventualno bila jedna od mogućnosti za određene eksperimente. Iako, ukupno gledajući, kvaliteta našeg rostera za tu utakmicu trebala bi jamčiti pobjedu. To bi značilo da Vušković, Ivanović i Fruk dobiju određenu minutažu i rasterete one od kojih se očekuje da iznesu glavninu tereta u ovoj reprezentativnoj akciji. To bi se moglo dogoditi ako dođemo do ranog vodstva. Spomenuti trojac bio bi sigurno motiviran, a one važne poluge dobile bi priliku osvježiti se uoči odlučujuće utakmice protiv Češke. To bi značilo da će Dalić pribjeći varijanti s potpuno kombiniranom i izmiješanom postavom koja bi bez većih problema morala biti u stanju dobiti Gibraltar.

Standardnost forme

No, ovdje postoji jedna važna stvar o kojoj sigurno svaki trener razmišlja. Jer, ako bi se prilika dala nekolicini spomenutih iz drugog plana, pitanje je kako će to utjecati na standardnost forme ključnih igrača u momčadi koji bi u tom slučaju gotovo petnaestak dana bili bez utakmice u ozbiljnom ritmu. Kako god bilo, najvažnije će biti da nakon Gibraltara naša situacija bude ležerna i da ne bude nepredviđenih okolnosti. O tome je prije nekoliko dana pričao i izbornik.

Dalić nije imao neugodnijih iskustava u ovom lipanjskom terminu, no prije njegova mandata bilo je poraza koje je Hrvatska znala doživjeti. Jedan pod njih Dalić sigurno pamti, to je onaj iz 2017. kada smo izgubili na Islandu, nakon čega je Dalić postao izbornik. No, logični su problemi u ovo doba godine jer su igrači u tom periodu najčešće već mentalno na odmoru.

Ni ove neće biti ništa bitno drugačije jer su naši reprezentativci izašli iz netom završene, uglavnom naporne sezone. No, uz vođenje kapetana Luke Modrića, ova momčad ima poseban karakter i svjesna je važnosti ovih dviju utakmica.