Kakav nas Dinamo čeka pod Bišćanom? Sad ne treba očekivati čuda

Dinamo je krenuo u novu eru, ne samo zbog promjene vlasti gdje još nije sve završeno do, možda, nove sjednice Skupštine, do novog klupskog statuta. No, te nas akrobacije u gornjem klupskom domu, koliko god bile važne za opstojnost i funkcioniranje kluba i njegovo održavanje na dosadašnjoj visokoj razini, puno manje zanimaju od samog sportskog dijela života.



I u tome su plavi krenuli novim putem, Dario Šimić vodit će taj sportski sektor i njegov prvi veliki potez dovođenje je svog prijatelja, ali i stručnog i od svih željenog trenera Igora Bišćana. Tako je Bišćan nakon samo jednog treninga održanog u petak već u subotu vodio plave i pobijedio Lokomotivu. Naravno da time nije preporodio Dinamo, nisu plavi u toj teško izborenoj 2:1 pobjedi odjednom postali goropadna momčad koja je razbila suparnika. Nije se ni očekivalo takvo što, željela se samo pobjeda i do nje su plavi došli, a Bišćan je dobio tjedan dana mirnog rada do susreta sa Slavenom Belupom (subota, 19.10), možda i ključnog za osvajanje naslova prvaka, u kojem još mogu povećati prednost nad Hajdukom ili zadržati velikih devet bodova prednosti.