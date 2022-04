Kakav je Modrić bio sa 17 godina? Evo što kaže njegov prvi trener u profi karijeri

Velika svjetska nogometna imena klanjaju se Luki Modriću za partiju protiv Chelsea, njegov pas žele 'ovjekovječiti' u muzeju, španjolski mediji zazivaju Real Madrid da ispred stadiona odmah počne raditi kip hrvatskog reprezentativca...

No, sva ta velika nogometna imena možda i znaju njegovu povijest, pogotovu da je krenuo kao izbjeglica u Zadru, da je preko Dinama i Tottenhama stigao do tih zvjezdanih trenutka u Real Madridu. No, zacijelo ne znaju da je Luka Modrić svoje prve seniorske korake napravio u Zrinjskom.

Nakon što je došao u Dinamo bio je kod Stjepana Deverića u mlađim kategorijama, a kad je legendarni Štef preuzeo Zrinjski, povukao je sa sobom i Luku koji je u toj teškoj, zahtjevnoj ligi igrao sjajno i postao najbolji igrač lige.

Foto: Press Association/Pixsell

- Možda mu je Zrinjski bio prvi seniorski korak, ali nakon toga imao ih je on još puno i svaki je za njega bio važan jer je u svakom još dodatno napredovao. A ovo protiv Chelsea samo je potvrda onoga što smo znali o Luki, kakav je on majstor - kaže nam Deverić kojeg ne čude pohvale koje na Lukinu adresu dolaze sa svih strana.

- Kako mu se ne bi divili, pa takav pas kakav je on odigrao za gol doista se ne viđa često.

Je li Modrić imao i kod vas u Zrinjskom igru s desnom vanjskom?

- Imao je on dodavanja na takav način i tada, naravno nisu to bili pasovi kakav je ovaj protiv Chelsea, ali koristio je desnu vanjsku za dodavanja.

Deverić je dio čuvene generacije 1982. godine koja ove godine slavi 40 godina od toga velikog slavlja i osvajanja naslova prvaka bivše države, je li u toj vašoj sjajnoj generaciji bilo nekoga s takvim dodavanjima?

- Pa sad, možda nije bilo baš takvih dodavanja, ali bilo je i u naše vrijeme sjajnih pasova i vrhunskih igrača - rekao nam je Štef Deverić.

>>> Modrić proglašen najboljim unazad 50 godina