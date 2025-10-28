Hajduk muče kadrovski problemi: Na put u Vinkovce će bez čak pet igrača

Nogometaše Hajduka sutra očekuje utakmica osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa protiv drugoligaša Cibalije. Bijeli su sjajno odradili posljednje dvije prvenstvene utakmice, no na putovanje u Vinkovce morat će bez čak pet igrača uključujući i najvećeg dobitnika iz posljednje dvije utakmice.

Riječ je o 19-godišnjem desnom beku Luki Hodaku koji je protiv Istre i Gorice ostavio odličan dojam, no osjeća zatezanje u zadnjoj loži te je odlučeno kako neće putovati u Vinkovce javlja Dalmatinski portal. Ipak, ne radi se ni o čemu ozbiljnijem pa bi mladić trebao konkurirati za utakmicu sa Slaven Belupom ovog vikenda.

Ivica Ivušić, prvi vratar Bijelih, također neće nastupiti u sutrašnjoj utakmici, no kod njega je riječ samo o poštedi. Tako će na vratima najvjerojatnije krenuti mladi Toni Silić. Marka Livaje, Marina Skelina i Ismaela Dialla nema otprije, a neće ih biti ni u sutrašnjoj utakmici.

U sastav se zato vraćaju Fran Karačić i Adrion Pajaziti, no budući da se desni bek svježe vratio od ozljede, Hodaka bi trebao zamijeniti Niko Sigur.