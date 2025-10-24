Kad se protivnik zatvori, Dinamo nema rješenja. To je tako, koliko god Kovačević ponavljao jednu stvar

Dinamo se izvukao u Švedskoj, do 96. minute plavi su gubili s 0:1, a onda su dečki s klupe, Bakrar i Varela u tom smiraju utakmice, u kojoj plavi nisu bili dobri, donijeli taj vrijedni bod koji ih drži na četvrtom mjestu Europske lige. U sljedećem kolu, 6. studenog plavi dočekuju Celtu Vigo. Kako smo i najavili, trener Dinama Mario Kovačević nije dirao u svojih udarnih jedanaest, baš sve je bilo prema očekivanjima u njegovoj postavi u ovoj trećoj utakmici Europske lige u koju je Dinamo ušao s dvije pobjede u dva odigrana kola, nakon slavlja nad Fenerbahçeom u Maksimiru i nad Maccabijem u Bačkoj Topoli.

Plavi su u dobrom raspoloženju stigli u Švedsku, s pobjedom nad Osijekom iako nisu oduševili svojom igrom u toj utakmici. Malmö je pak slavio u svom susretu u prvenstvu, ali nije u ovaj susret ušao u najboljem stanju. Dok je Dinamo prije ovog susreta bio vodeći u Europskoj ligi, švedski klub je s dva poraza bio posljednji i želio je povratak u konkurenciju, u borbu za prolazak u nokaut fazu iako je njemu kao i Dinamu u glavnom fokusu domaće prvenstvo. Uz to, švedski je sastav imao i problema s izostancima zbog kartona i ozljeda, za razliku od Dinama koji je bio samo bez Theophilea koji je dosad ionako bio alternacija na poziciji stopera.

Dinamo je ima prvu priliku, lopta je kroz gužvu nekako došla da Zajca, nakon lijepog driblinga malo je Slovenac presporo reagirao pred vratima Šveđana pa su ga blokirali. Dinamo je dobro otvorio utakmica, nakon odličnog prolaska Hoxhe u 17. minuti glavom je tukao Beljo, ali je švedski vratar obranio. Čuvar domaće mreže potom dugo nije imao posla, sve do 43. minute. Tada je Zajc ubacio iz kuta, Dominguez najviše skočio i pucao glavom, a vratar je uspio loptu skrenuti u prečku.

I kad se očekivao kraj prvog dijela u kojem je Dinamo bio bolji, stigao je pogodak, ali u mreži Dinama. Nakon udarca iz kuta Lewicki je nekako pucao glavom, Nevistić je malo uspio skrenuti loptu, ali se ona od vratnice odbila u mrežu za vodstvo Malmöa. Sve je na početku drugog dijela moglo otići potpuno u drugom smjeru, u 47. minuti Šveđani su imali čisti 'zicer', Nevistić je čudesno obranio i spasio plave od velike 'dubioze', a bilo je sreće i u 51. minuti kada je lopta prošla uz samu vratnicu plavih.

Do kraja susreta Malmö se povukao i zatvorio, a to je ono što Dinamo 'mrzi', protiv toga plavi nemaju rješenja koliko god trener Kovačević govorio da rade na tome. Na kraju iz niza udaraca iz kuta, iz stalnog kruženja na 30 metara, plavi nisu napravili ništa sve do pred kraj sudačke nadoknade. Prvo je Bakrarov udarac obranio domaći vratar, a u novom prodoru Bakrar je lobao vratara, natrčao je Varela i potvrdio pogodak za velikih 1:1.

- Prvo bilo je teško, bez puno prilika, a u najgorem trenutku smo primili pogodak. No, nismo stali do kraja i na kraju smo uspjeli zabiti. Morali smo preuzeti rizik, ići na glavu jer biše nismo imali što izgubiti. Znali smo da su čvrsta momčad, imali su jako gustu obranu u drugom dijelu, no uspjeli smo izjednačiti – rekao je Luka Stojković.

- Kako se odvijala utakmica moramo na kraju biti zadovoljni bodom. Bili smo puno bolji, pa 80 posto se igralo u njihovih 16 metara. Jedino smo iz prekida mogli primiti gol, znali smo da na to moramo paziti, ali sad je bod ipak dobar. Oni su bili organizirani, gusti u sredini i mogli smo samo po boku, ali malo nas je onda bilo u 16 metara. Imamo sedam bodova iz tri utakmice i s tim smo zadovoljni, uzeli bi to da nam je netko prije ponudio, ali smo i malo žalosni što nismo pobijedili – kazao je kapetan Josip Mišić, dok je trener plavih Mario Kovačević zaključio ovu priču:

- Znali smo da neće biti lako, ali dobro smo se postavili. Nismo smjeli primiti gol, ovo je bio jedini način kako smo mogli primiti pogodak. Imali su još jednu šansu, no mi smo bili bolji. Nekad utakmica ode u krivo, ali smo bar uspjeli izjednačiti, šteta što ranije nismo izjednačili. Oni su zatvorili sredinu, bilo je prodora po boku, ubačaja. Na kraju smo sretni, nismo se predali do kraja, igrači koji su ušli napravili su pritisak. Dominirali smo, postavili se kao favoriti, ali nekad treba bolje reagirati, treba biti i hrabriji. Imamo priliku napredovati, vjerujem da ćemo ubuduće biti bolji i pametniji. Sa sedam bodova smo zadovoljni, željeli smo i ovdje tri boda, ali kad utakmica ode u krivo onda smo zadovoljni i s bodom.