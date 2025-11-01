Juventus pobjeđuje i bez Igora Tudora, dobili i drugu zaredom od odlaska bivšeg vatrenog

Turbulentni dani su iza Juventusa. Nakon što je Igor Tudor dobio otkaz poslije osam utakmica bez pobjede, klub je privremeno vodio Massimo Brambilla, no prava nova era započela je u subotu. Luciano Spalletti, imenovan novim strategom samo 48 sati ranije, imao je tek jedan trening da pripremi desetkovanu momčad za gostovanje kod Cremonesea. Unatoč svemu, odmah je pokazao hrabrost, gurnuvši na opće iznenađenje veznjaka Teuna Koopmeinersa u središte obrane s tri igrača, što se pokazalo kao pun pogodak.

Spallettijeva šok terapija djelovala je gotovo trenutno, jer je Juventus poveo nakon samo 85 sekundi. Nakon akcije u kojoj su sudjelovali Lois Openda i Dušan Vlahović, lopta se sretno odbila do Filipa Kostića, koji je na svoj 33. rođendan neometano s druge vratnice pospremio loptu u mrežu za svoj prvi pogodak u Serie A još od ožujka 2023. godine. Rani gol dao je krila "Staroj dami" koja je dominirala prvim poluvremenom, a najbliže povećanju vodstva bio je Manuel Locatelli, čiji je udarac zaustavila vratnica.

Cremonese, koji je u utakmicu ušao neporažen u tri kola, probudio se u nastavku i počeo ozbiljnije prijetiti. No, taman kada se činilo da domaćini preuzimaju inicijativu, Juventus je udvostručio prednost. U 68. minuti, nakon prodora Francisca Conceicaa, blokirani pokušaj Vlahovića stigao je do Andree Cambiasa, koji je silovitim udarcem s desetak metara od grede poslao loptu u mrežu za 2:0. Cambiaso je uz Kostića bio najbolji pojedinac susreta, a na kraju je zasluženo ponio i titulu igrača utakmice.

Ipak, za dramatičnu završnicu pobrinuo se iskusni engleski napadač Jamie Vardy. On je u 83. minuti iskoristio veliku pogrešku Federica Gattija, osvojio loptu u duelu te preciznim udarcem svladao vratara Di Gregorija za konačnih 1:2. Unatoč napetim posljednjim minutama, Spalletti je uspješno debitirao pobjedom. Njegov taktički rizik se isplatio, a navijači se mogu nadati boljim danima, pogotovo jer je novi trener već najavio kako mu je cilj vratiti Juventus u borbu za naslov prvaka Italije.