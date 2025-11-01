Oglasio se Josip Mišić, spomenuo i Dinamov sjever, evo što je rekao o navijačima

Kapetan Dinama Josip Mišić lako je mogao (morao?) dobiti crveni karton, nekoliko igrača Rijeke odgurnuo je rukom u lice, ali dobio je samo žuti karton. Nakon utakmice i te 2:1 pobjede oglasio se kroz službene kanale.

- Teška utakmica, najbitnije je bilo dobiti i ostaviti muku iz Vinkovaca iza sebe. Pokazali smo karakter iako je Rijeka zaslužila remi u drugom poluvremenu. Nitko nema navijače kao Dinamo, naš Sjever je nedostižan. U porazu, i u pobjedi, uvijek smo bili i uvijek ćemo biti - jedno! - stoji u Mišićevoj izjavio iako su plave navijači ispratili zvižducima, no iz Dinama kažu da su navijači došli pozdraviti navijače, uz fotografiju Mišića koji plješće sjevernoj tribini te uz tvrdnju da nikakvih sukoba i nesporazuma između navijača i igrača nema.

Zbog žutog karton neće vas biti u Puli. Sigurno da ćete nedostajati momčadi. Kako gledate na to?

- Na žalost neću biti na terenu, ali ću svakako biti uz momčad i putovati u Pulu da im pružim podršku. Vjerujem u svoje suigrače i siguran sam da će dati sve od sebe za nova tri boda – rekao je Mišić.