NAKON DERBIJA

Oglasio se Josip Mišić, spomenuo i Dinamov sjever, evo što je rekao o navijačima

Zagrijavanje nogometaša Malmoa i Dinama uoči početka susreta 3. kola Europske lige
Christian Ornberg/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
01.11.2025.
u 20:55

Mišić je nekoliko igrača odgurnuo rukom i lice i 'složio' na travnjak, a dobio je samo žuti karton

Kapetan Dinama Josip Mišić lako je mogao (morao?) dobiti crveni karton, nekoliko igrača Rijeke odgurnuo je rukom u lice, ali dobio je samo žuti karton. Nakon utakmice i te 2:1 pobjede oglasio se kroz službene kanale.

-  Teška utakmica, najbitnije je bilo dobiti i ostaviti muku iz Vinkovaca iza sebe. Pokazali smo karakter iako je Rijeka zaslužila remi u drugom poluvremenu. Nitko nema navijače kao Dinamo, naš Sjever je nedostižan. U porazu, i u pobjedi, uvijek smo bili i uvijek ćemo biti - jedno! - stoji u Mišićevoj izjavio iako su plave navijači ispratili zvižducima, no iz Dinama kažu da su navijači došli pozdraviti navijače, uz fotografiju Mišića koji plješće sjevernoj tribini te uz tvrdnju da nikakvih sukoba i nesporazuma između navijača i igrača nema.

Zbog žutog karton  neće vas biti u Puli. Sigurno da ćete nedostajati momčadi. Kako gledate na to?

- Na žalost neću biti na terenu, ali ću svakako biti uz momčad i putovati u Pulu da im pružim podršku. Vjerujem u svoje suigrače i siguran sam da će dati sve od sebe za nova tri boda – rekao je Mišić. 
Ključne riječi
Josip Mišić Rijeka Dinamo

Komentara 5

Pogledaj Sve
BS
Blue_shirt
21:02 01.11.2025.

Miške, nisi se isao pokloniti gazdama kluba na sjeveru... Isto ces proci kao i Livaja nakon sto odbije pokloniti se "gospodarima"

Avatar Banana man
Banana man
21:25 01.11.2025.

Mišiću, koji prate nogomet znaju d asi ne samo dobar čovjek, nego i borac i pošten nogometaš. Samo hrabro naprijed

KU
Kujttim
21:24 01.11.2025.

PR-ovska izjava. Mišić je trebao biti isključen i suspendiran na 3 utakmice.

