VAR se nije uključio jer su mislili da će sudac na terenu isključiti Mišića?! Sve je po zakonu...

Pobjeda Dinama od 2:1 u derbiju protiv Rijeke ostala je u sjeni nevjerojatnog incidenta iz 78. minute. Pri rezultatu 1:1, u trenucima kada je Rijeka dominirala terenom, kapetan Dinama Josip Mišić prvo je grubo startao na Tonija Fruka, a potom je u općem kaosu koji je uslijedio redom fizički nasrnuo na Justasa Lasickasa i Antu Majstorovića. Unatoč seriji agresivnih poteza za koje su mnogi, uključujući i same navijače plavih, smatrali da zaslužuju isključenje, sudac Igor Pajač pokazao mu je tek jedan žuti karton, kaznivši usput i nekoliko drugih aktera naguravanja.

Nakon utakmice, koju je riješila majstorija Arbera Hoxhe, glavno je pitanje ostalo: zašto se VAR nije aktivirao? Kako neslužbeno doznaju 24sata, razlog je šokantan. Suci u VAR sobi, Tihomir Pejin i Kruno Šarić, navodno su procijenili da su sve Mišićeve reakcije zasebno bile za žuti karton, a ne za izravni crveni. Zbog toga su, tvrdi se, očekivali da će sudac Pajač na terenu Mišiću pokazati barem dva žuta kartona i posljedično ga isključiti, što se na kraju nije dogodilo.

Takvo tumačenje, koliko god zvučalo apsurdno, ima uporište u postojećem VAR protokolu. Naime, VAR sustav može intervenirati samo u četiri ključne situacije: kod golova, kaznenih udaraca, izravnih crvenih kartona i pogrešnog identiteta igrača. Protokol izričito navodi da se VAR ne uključuje kod dodjele drugog žutog kartona. Stoga, ako su suci u VAR sobi doista smatrali da nijedan od Mišićevih poteza pojedinačno nije zasluživao izravno isključenje, njihova odluka da ne zovu Pajača na provjeru tehnički je bila u skladu s pravilima, unatoč općem dojmu da je igrač Dinama trebao biti isključen.

Ovakav rasplet izazvao je lavinu bijesa u riječkim redovima, a najglasniji je bio predsjednik kluba Damir Mišković. "Ovo nije pogreška, nego očita namjera! Neka nas ne vrijeđaju s floskulama kako se VAR ne može uključiti kada je u pitanju žuti karton, jer guranje protivničkog igrača u glavu sigurno nije samo za žuti karton", poručio je Mišković. "Ako Dinamo treba biti prvak, neka nam barem kažu pa da znamo na čemu smo. Više šutjeti neću", dodao je ogorčeni čelnik kluba s Kvarnera, ustvrdivši da je Mišić trebao dobiti "tri crvena kartona u desetak sekundi".