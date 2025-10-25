Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
REMI U CREMONI

Jurićeva Atalanta opet remizirala, Pašalić odigrao zapaženu ulogu na gostovanju

UEFA Champions League - Atalanta v Club Brugge
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
25.10.2025.
u 22:44

Bez pobjednika i uz po gol s obje strane završila je posljednja subotnja utakmica osmog kola talijanske Serie A u kojoj su se nadmetali nogometaši Cremonesea i Atalante

Atalanta, momčad koju vodi hrvatski strateg Ivan Jurić, tako je i dalje bez prvenstvenog poraza, ali je klubu iz Bergama ovo bio već šesti remi u sezoni. Po tome su rekorderi trenutačno u Serie A, a i Cremonese ima dosta neodlučenih rezultata. Klubu iz Cremone ovo je bio peti remi. Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić je igrao do 82. minute za Atalantu koja je bila bolja, ali je unatoč tome poveo domaćin u 78. minuti. Strijelac je bio 38-godišnji engleski napadač Jamie Vardy, što mu je bio premijerni gol u dresu Cremonesea. Atalanta ipak nije nezasluženo poražena već je Brescianini u 84. zabio za končanih 1-1.

U velikom derbiju osmog kola, duelu posljednja dva prvaka, nogometaši Napolija su na domaćem terenu svladali milanski Inter s 3-1. Pobjeda je odvela Napoli na prvo mjesto ljestvice. Aktualni prvak ima bod više od Milana, a tri više od Intera i Rome koja ima utakmicu manje. Inter je potpuno dominirao u prvom poluvremenu, ali je unatoč tome jedini pogodak dao domaći sastav. Kevin de Bruyne je u 33. minuti pogodio s bijele točke za 1-0 Napolija. Pritom se belgijski majstor ozlijedio te je morao napustiti travnjak. U završnici prvog dijela dva puta je okvir vrata spašavao Napoli, a pogađali su ga Bastoni i Dumfries.

U nastavku susreta slika se na terenu promijenila od 54. minuti kada je sjajan pogodak za 2-0 postigao McTominay. Odličnu je dugu loptu poslao Spinazzola, a škotski nogometaš je fantastično potegnuo poluvolej s vrha šesnaesterac i zabio za novo slavlje domaćina. Nakratko se Inter vratio kada je u 59. minuti Calhanoglu realizirao jedanaesterac u 59. minuti, ali već u 66. je bilo 3-1. Interova obrana još je jednom slabo reagirala, kroz nju se prošetao Anguissa i bio strijelac za konačnih 3-1. Od 73. minute za Inter je zaigrao hrvatski reprezentativac Petar Sučić.

Nogometaši Udinesea ostvarili su u osmom kolu treću pobjedu ove sezone, na svom su stadionu ove subote pobijedili Lecce 3-2. Nakon prvog poluvremena Udinese je imao dva gola prednosti nakon što je Karlstrom iz teškog kuta lijepo pogodio u 16. minuti za 1-0, dok je Davis u 37. pogodio glavom za 2-0. Gosti iz Leccea su se vratili u igru nakon što je Berisha u 59. minuti bio strijelac iz slobodnog udarca za 1-2.

Do kraja je Lecce napadalo i tražilo barem bod, ali je u 89. minuti uslijedio kontranapad kojeg je golom okončao Buksa za 3-1. U 96. minuti Ndri je lijepo pogodio za drugi gol gostiju i konačnih 3-2 Udinesea. Parma i Como su odigrali utakmicu bez pogodaka. Zbog ozljede hrvatski igrač Matija Frigan i dalje nije u konkurenciji za igru kod Parme. Za Como je cijelu utakmicu odigrao Ivan Smolčić, dok je Martin Baturina zaigrao od 72. minute. Como je ostao na vrlo dobroj šestoj poziciji na ljestvici. Ostale utakmice igraju se u nedjelju. Parovi su Torino - Genoa, Sassuolo - Roma, Verona - Cagliari, Fiorentina - Bologna i Lazio - Juventus.
Ključne riječi
Mario Pašalić Cremonese Atalanta

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja