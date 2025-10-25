Jurićeva Atalanta opet remizirala, Pašalić odigrao zapaženu ulogu na gostovanju

Atalanta, momčad koju vodi hrvatski strateg Ivan Jurić, tako je i dalje bez prvenstvenog poraza, ali je klubu iz Bergama ovo bio već šesti remi u sezoni. Po tome su rekorderi trenutačno u Serie A, a i Cremonese ima dosta neodlučenih rezultata. Klubu iz Cremone ovo je bio peti remi. Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić je igrao do 82. minute za Atalantu koja je bila bolja, ali je unatoč tome poveo domaćin u 78. minuti. Strijelac je bio 38-godišnji engleski napadač Jamie Vardy, što mu je bio premijerni gol u dresu Cremonesea. Atalanta ipak nije nezasluženo poražena već je Brescianini u 84. zabio za končanih 1-1.

U velikom derbiju osmog kola, duelu posljednja dva prvaka, nogometaši Napolija su na domaćem terenu svladali milanski Inter s 3-1. Pobjeda je odvela Napoli na prvo mjesto ljestvice. Aktualni prvak ima bod više od Milana, a tri više od Intera i Rome koja ima utakmicu manje. Inter je potpuno dominirao u prvom poluvremenu, ali je unatoč tome jedini pogodak dao domaći sastav. Kevin de Bruyne je u 33. minuti pogodio s bijele točke za 1-0 Napolija. Pritom se belgijski majstor ozlijedio te je morao napustiti travnjak. U završnici prvog dijela dva puta je okvir vrata spašavao Napoli, a pogađali su ga Bastoni i Dumfries.

U nastavku susreta slika se na terenu promijenila od 54. minuti kada je sjajan pogodak za 2-0 postigao McTominay. Odličnu je dugu loptu poslao Spinazzola, a škotski nogometaš je fantastično potegnuo poluvolej s vrha šesnaesterac i zabio za novo slavlje domaćina. Nakratko se Inter vratio kada je u 59. minuti Calhanoglu realizirao jedanaesterac u 59. minuti, ali već u 66. je bilo 3-1. Interova obrana još je jednom slabo reagirala, kroz nju se prošetao Anguissa i bio strijelac za konačnih 3-1. Od 73. minute za Inter je zaigrao hrvatski reprezentativac Petar Sučić.

Nogometaši Udinesea ostvarili su u osmom kolu treću pobjedu ove sezone, na svom su stadionu ove subote pobijedili Lecce 3-2. Nakon prvog poluvremena Udinese je imao dva gola prednosti nakon što je Karlstrom iz teškog kuta lijepo pogodio u 16. minuti za 1-0, dok je Davis u 37. pogodio glavom za 2-0. Gosti iz Leccea su se vratili u igru nakon što je Berisha u 59. minuti bio strijelac iz slobodnog udarca za 1-2.

Do kraja je Lecce napadalo i tražilo barem bod, ali je u 89. minuti uslijedio kontranapad kojeg je golom okončao Buksa za 3-1. U 96. minuti Ndri je lijepo pogodio za drugi gol gostiju i konačnih 3-2 Udinesea. Parma i Como su odigrali utakmicu bez pogodaka. Zbog ozljede hrvatski igrač Matija Frigan i dalje nije u konkurenciji za igru kod Parme. Za Como je cijelu utakmicu odigrao Ivan Smolčić, dok je Martin Baturina zaigrao od 72. minute. Como je ostao na vrlo dobroj šestoj poziciji na ljestvici. Ostale utakmice igraju se u nedjelju. Parovi su Torino - Genoa, Sassuolo - Roma, Verona - Cagliari, Fiorentina - Bologna i Lazio - Juventus.