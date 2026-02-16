Naši Portali
BURNA REAKCIJA

VIDEO Bio nadomak olimpijskog zlata pa odustao: Bacao je štapove i ostao plakati u snijegu, iza svega stoji emotivna priča

Alpine Skiing - Men's Slalom Run 2
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
16.02.2026.
u 15:36

Zlato je na kraju osvojio Meillard koji je tako srebru u ekipnoj kombinaciji i bronci u veleslalomu dodao i treću medalju te kompletirao set

Norvežanin Atle Lie McGrath vodio je nakon prve vožnje olimpijskog slaloma u talijanskom Bormiju s 59 stotinki pred drugoplasiranim Švicarcem Loicom Meillardom. Imao je startni broj jedan i fantastično iskoristio sjajne uvjete na stazi te se činilo da ga samo golema pogreška može zaustaviti od osvajanja olimpijskog zlata.

Na njegovu žalost, ta pogreška je i došla. Od samog starta druge vožnje nije djelovao najmirnije na stazi, a onda je netom prije prvog prolaznog vremena 'haklao' jedna vrata i bio prisiljen odustati. To mu je iznimno teško palo pa je McGrath izašao sa staze, nije se želio ni spustiti do ciljne ravnine već je bacio štapove u daljinu, a potom se 'sakrio' među stabla pokraj staze i legao u snijeg.

Modrićev suigrač otkrio strogo čuvanu tajnu: ‘Pazite kako su Luku svi zvali u našoj svlačionici’

Izgledao je kao da se pokušavao sakriti od kamera kako bi se u miru isplakao. McGrath je na ovim Igrama nastupao u veleslalomu i slalomu, a u pozadini njegove burne reakcije je zaista emotivna priča. Njegov djed, s kojim je bio vrlo blizak, preminuo je na dan ceremonije otvaranja Igara pa je McGrath u njegovu čast želio osvojiti bar jednu medalju. Čak je nosio povez oko ruke u njegovu čast, ali san o osvajanju medalje za djeda ostat će nedosanjan.

Zlato je na kraju osvojio Meillard koji je tako srebru u ekipnoj kombinaciji i bronci u veleslalomu dodao i treću medalju te kompletirao set. Srebrni je Austrijanac Fabio Gstrein, a brončani Norvežanin Henrik Kristofferse. Od hrvatskih predstavnika, samo je Filip Zubčić izborio drugu vožnju te na kraju završio 13.
KE
kermitt
16:12 16.02.2026.

Ovi norvežani sve same neke drame, histerije i depresije prodaju na tim zimskim oi..onaj javno prizna na konferenciji za novinare da j....e drugu i moli bivšu da mu oprosti, ovaj je puko jer je izletio sa staze pa plače i valja se u snijegu..jesu oni normalni ili su zaboravili popiti svoju terapiju??? Šta se tako ponašaju profesionalni sportaši, skijaši?? Ovakvo ponašanje priliči razmaženim derištima iz osnovne škole, a ne odraslim osobama. Sramota!!

