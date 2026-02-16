VIDEO Bio nadomak olimpijskog zlata pa odustao: Bacao je štapove i ostao plakati u snijegu, iza svega stoji emotivna priča

Norvežanin Atle Lie McGrath vodio je nakon prve vožnje olimpijskog slaloma u talijanskom Bormiju s 59 stotinki pred drugoplasiranim Švicarcem Loicom Meillardom. Imao je startni broj jedan i fantastično iskoristio sjajne uvjete na stazi te se činilo da ga samo golema pogreška može zaustaviti od osvajanja olimpijskog zlata.

Na njegovu žalost, ta pogreška je i došla. Od samog starta druge vožnje nije djelovao najmirnije na stazi, a onda je netom prije prvog prolaznog vremena 'haklao' jedna vrata i bio prisiljen odustati. To mu je iznimno teško palo pa je McGrath izašao sa staze, nije se želio ni spustiti do ciljne ravnine već je bacio štapove u daljinu, a potom se 'sakrio' među stabla pokraj staze i legao u snijeg.

Izgledao je kao da se pokušavao sakriti od kamera kako bi se u miru isplakao. McGrath je na ovim Igrama nastupao u veleslalomu i slalomu, a u pozadini njegove burne reakcije je zaista emotivna priča. Njegov djed, s kojim je bio vrlo blizak, preminuo je na dan ceremonije otvaranja Igara pa je McGrath u njegovu čast želio osvojiti bar jednu medalju. Čak je nosio povez oko ruke u njegovu čast, ali san o osvajanju medalje za djeda ostat će nedosanjan.

LIADA Y ENFADO DE MCGRATH 🤯



El fallo cuando tenía el oro en la mano.

El lanzamiento de sus bastones por pura frustración.

La desolación en solitario en la nieve.#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/UEJAbQpNgp — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 16, 2026

Zlato je na kraju osvojio Meillard koji je tako srebru u ekipnoj kombinaciji i bronci u veleslalomu dodao i treću medalju te kompletirao set. Srebrni je Austrijanac Fabio Gstrein, a brončani Norvežanin Henrik Kristofferse. Od hrvatskih predstavnika, samo je Filip Zubčić izborio drugu vožnju te na kraju završio 13.