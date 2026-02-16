Filip Zubčić poslao moćnu poruku nakon utrke, ovo će razveseliti sve njegove navijače

Hrvatski skijaški reprezentativac Filip Zubčić zaključio je svoj nastup na Zimskim olimpijskim igrama u Bormiju osvajanjem 13. mjesta u slalomu, što je njegov najbolji slalomski rezultat na Igrama. Na iznimno zahtjevnoj stazi Stelvio, Filip je bio jedini hrvatski predstavnik koji se uspio plasirati u drugu vožnju, nakon što su Istok Rodeš i Samuel Kolega, nažalost, izletjeli u prvoj. Zubčić je prvu vožnju završio kao 15. s 2.79 sekundi zaostatka za vodećim Norvežaninom Atleom Lieom McGrathom, da bi u drugoj vožnji popravio svoj plasman za dva mjesta i pokazao borbenost unatoč teškim uvjetima.

Nakon utrke, Zubčić je bio iskren i realan, svjestan da se na Olimpijskim igrama "računaju samo medalje", no nije krio da postoje i pozitivne strane. "Nisam pretjerano zadovoljan, ali nije bilo tako loše. Postavke su mi pasale, a ja volim više riskirati i ići brzo, nego polako voziti bez pogreške", komentirao je Zubčić. Posebno je naglasio da su Talijani i Francuzi postavili neočekivano kompliciranu stazu. "Ovo su Olimpijske igre, mora biti izazovno", zaključio je, dodavši kako mu promjenjivi uvjeti s kišom i snijegom inače odgovaraju.

Njegov slalomski nastup bio je i svojevrsni reset nakon frustracije iz veleslalomske utrke dva dana ranije, gdje je zauzeo 14. mjesto. Taj je nastup obilježio bizaran peh kada su mu usred druge vožnje spale skijaške naočale. "Ne volim tražiti izlike, ali bila je to moja glupa greška jer ih nisam zakačio iza. Zabio sam se na startu u vrata i tu su mi se skinule", objasnio je Filip. "Dvoja vrata nisam vidio ništa pa sam ih skinuo. Lako je sad pričat, da je baba muško zvala bi se Duško. Ali bio sam ljut jer mi je to uništilo fokus, a možda bih bio u prvih deset."

Ipak, ono što će najviše odjeknuti i oduševiti njegove navijače jest nevjerojatno optimistična poruka koju je poslao o svojoj budućnosti. Iako ima 33 godine i ovo su mu bile četvrte Olimpijske igre, Zubčić je jasno i glasno poručio da ne pomišlja na kraj karijere. "Nije ovo ni blizu moj kraj! Osjećam se još dosta mlado. Jesu leđa već dobila svoje, ali mislim da uz pametan trening i dobar odmor mogu biti konkurentan još četiri-pet godina", izjavio je Zubčić i time najavio lov na svoje pete Igre koje se 2030. održavaju u Francuskim Alpama, što je vijest koja ulijeva veliku nadu za budućnost hrvatskog skijanja.

Poruka je jasna: Filip Zubčić ne odustaje i njegov borbeni duh jači je no ikad. Njegova izjava "Nismo kukavice, idemo dalje" najbolje sažima mentalitet s kojim nastavlja sezonu. Pred njim su sada završne utrke Svjetskog kupa, a posebno se veseli Kranjskoj Gori. "Kad nema Sljemena i Snježne kraljice, ovo je kao kod kuće", poručio je najbolji hrvatski skijaš, spreman za nove izazove i dokazivanje da su najbolje godine tek pred njim.