Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 70
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KANDIDAT ZA NOVOG MINISTRA

UŽIVO Traje saslušanje Alena Ružića, Plenković: Ovo je vrlo zahtjevan resor...

Zagreb: Plenkovic odborima predstavio Alena Ružića, kandidata za novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/20
Autori: Vecernji.hr , Mirna Puklin Vucelić/Hina
16.02.2026.
u 10:49

Kandidat za novog ministra, Alen Ružić, obnaša dužnost ravnatelja KBC-a Rijeka od 2020. godine i iza sebe ima bogatu medicinsku i akademsku karijeru, ali i politički angažman

Traje saslušanje kandidata za novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića, na zajedničkoj sjednici triju saborskih odbora: za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, za zdravstvo i socijalnu politiku te za obitelj, mlade i sport. Praksa je da ministra, koji se u Vladu imenuje naknadno, na sjednici odbora predstavi premijer, a zastupnici mu postavljaju pitanja. O povjerenju novom ministru potom se glasuje na sjednici Sabora, a da bi bio potvrđen mora dobiti glasove 76 zastupnika. Prema najavama, Sabor će o novom ministru glasati u petak, 20. veljače. "Ovo je vrlo zahtjevan resor", istaknuo je premijer Andrej Plenković te, govoreći o Ružiću, dodao: "Uvjeren sam da će dobiti potporu većine, da je odgovoran i iskusan te da će se dobro uklopiti u vladin tim."

Premijer Plenković objavio je početkom tjedna da dosadašnji ministar Marin Piletić odlazi iz Vlade te da za novog ministra predlaže Alena Ružića, ravnatelja KBC-a Rijeka. Premijer je kazao da je s Piletićem o tome da napusti Vladu razgovarao više od dva mjeseca i da su se dogovorili da se nakon skoro četiri godine u Vladi vrati u Sabor. "Iscrpljen je svim aktivnostima u resoru već neko vrijeme... Osjetio sam da je Marin dao sve što je imao”, rekao je Plenković.

Piletićev odlazak iz Vlade poklopio se s nepravomoćnom presudom Upravnog suda u Zagrebu, po kojoj će nasljednici imati pravo na isplatu inkluzivnog dodatka preminule osobe, utvrdi li se u postupku da je osoba imala na to pravo. Prije toga je, u prosincu prošle godine, Ustavni sud, na temelju postupka za ocjenu ustavnosti, ukinuo određene odredbe Zakona o osobnoj asistenciji koje se tiču određenih ograničenja u korištenju prava na osobnog asistenta. Povratkom Piletića u zastupničke redove HDZ-a, Hrvatski sabor napustit će Petar Šimić koji ga je mijenjao godinu i pol dana, od rujna 2024.

Kandidat za novog ministra, Alen Ružić, obnaša dužnost ravnatelja KBC-a Rijeka od 2020. godine i iza sebe ima bogatu medicinsku i akademsku karijeru, ali i politički angažman.  Po struci je kardiolog, sveučilišni je nastavnik i znanstvenik te redoviti profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Na prošlim lokalnim izborima bio je kandidat HDZ-a za župana Primorsko-goranske županije te je aktualni gradski vijećnik u Rijeci i član Skupštine Primorsko-goranske županije. Rođen je 1972. u Rijeci.
FOTO Na Trešnjevki se prodaje kompletno uređen stan od 69 kvadrata, ovo mu je cijena
Zagreb: Plenkovic odborima predstavio Alena Ružića, kandidata za novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
1/14
Ključne riječi
Sabor Andrej Plenković Alen Ružić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!