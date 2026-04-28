Doktorica otkriva: 'Ako želite saznati veličinu nečijeg penisa, samo pogledajte u ovaj dio tijela'

Stoljetna debata o tome odaju li veliki dlanovi ili dugačka stopala muškarčevu obdarenost napokon je dobila znanstveni epilog. Dr. Rena Malik, cijenjena urologinja s praksom na Beverly Hillsu, odlučno tvrdi kako za takve popularne teorije nema apsolutno nikakvih dokaza. U nizu javnih istupa, uključujući i gostovanje u popularnom podcastu "The Diary of a CEO", objasnila je da su takve pretpostavke tek dio folklora, a ne utemeljene činjenice. Umjesto toga, ona ističe da postoji jedan dio tijela koji, prema istraživanjima, doista može otkriti više nego što se misli - njegov nos.

Svoju tvrdnju dr. Malik temelji na jednoj specifičnoj japanskoj studiji koja je pronašla iznenađujuću korelaciju. Istraživači su, analizirajući tijela 126 preminulih muškaraca, sustavno mjerili različite dijelove tijela te ih uspoređivali s izmjerenom, odnosno istegnutom duljinom penisa, koja se smatra pouzdanim pokazateljem veličine u erekciji. Zaključak je bio jasan: duljina nosa, mjerena od korijena do vrha, bila je u izravnoj vezi s duljinom spolovila, za razliku od veličine šaka ili stopala. Rezultati su pokazali da su muškarci s nosom kraćim od 4,5 centimetara imali prosječnu duljinu penisa do 10,4 centimetara, dok su oni čiji je nos bio duži od 5,6 centimetara imali i veći penis, prosječne duljine 13,4 centimetra.

Ova veza nije puka slučajnost, već vjerojatno ima korijene u prenatalnom razdoblju. Dr. Malik objašnjava kako znanstvenici pretpostavljaju da izloženost muškim hormonima tijekom razvoja fetusa istovremeno utječe i na formiranje nosa i na razvoj genitalija. "Veličina penisa unaprijed je određena prije rođenja", naglašava ona, čime dodatno potkopava ideju da se na nju može utjecati kasnije u životu. Slične zaključke donijela je i druga, južnokorejska studija provedena na više od tisuću muškaraca, koja je također potvrdila vezu između veličine nosa i penisa, dajući dodatnu težinu ovim tvrdnjama.

Ipak, puno važnije od same veličine jest psihološki pritisak s kojim se suočavaju mnogi muškarci. Dr. Malik velik dio svoje karijere posvećuje fenomenu koji se naziva "anksioznost zbog malog penisa", stanju koje pogađa iznenađujuće velik broj muškaraca, neovisno o njihovoj stvarnoj veličini. Prema jednoj velikoj anketi koja je obuhvatila 50.000 heteroseksualnih muškaraca, čak 45 posto njih izrazilo je nezadovoljstvo izgledom svog spolovila. U potpunoj suprotnosti s time, čak 85 posto njihovih partnerica izjavilo je da je sasvim zadovoljno veličinom penisa svog partnera, što jasno pokazuje da je problem češće u percepciji nego u stvarnosti.

Stručnjaci se slažu da je opsesija veličinom velikim dijelom potaknuta nerealnim prikazima u pornografiji i općim neznanjem o tome što je zapravo prosjek. Znanstvene studije, u kojima su mjerenja obavljali profesionalci, a ne pojedinci sami, pokazale su da je prosječna duljina penisa u erekciji između 12,9 i 14,2 centimetra. Muškarci često precjenjuju taj prosjek, misleći da je on bliži 15 ili više centimetara, što stvara nepotreban osjećaj neadekvatnosti i nesigurnosti. Dr. Malik ističe kako je edukacija o stvarnim mjerama često prvi i najvažniji korak u rješavanju anksioznosti kod njezinih pacijenata.

Ono što dr. Malik neprestano naglašava jest činjenica da veličina, s medicinskog i funkcionalnog stajališta, rijetko igra presudnu ulogu u seksualnom zadovoljstvu partnerice. "Za ogromnu većinu žena, ključ za postizanje orgazma je stimulacija klitorisa, a ne duboka vaginalna penetracija", objašnjava ona. Znanstvene studije pokazuju da samo između četiri i 14 posto žena doživljava orgazam isključivo putem penetracije. Za sve ostale, odnosno za njih oko 85 posto, nužna je izravna stimulacija klitorisa, za što duljina penisa nije primarni faktor. Povezanost, tehnika i komunikacija daleko su važniji od bilo kakvih centimetara.

U potrazi za rješenjem svoje nesigurnosti, mnogi muškarci posežu za raznim metodama povećanja penisa, od kojih su neke iznimno opasne. Dr. Malik posebno upozorava na takozvani "jelqing", tehniku istezanja koja može dovesti do oštećenja tkiva, pa čak i do trajne erektilne disfunkcije. Kao jedinu ne-kiruršku metodu koja ima određenu, iako skromnu, znanstveno dokazanu učinkovitost, navodi korištenje trakcijskih uređaja. Ti uređaji postupno istežu penis i mogu rezultirati povećanjem do dva centimetra, no to zahtijeva iznimnu disciplinu - višemjesečnu i svakodnevnu upotrebu koja često traje i po nekoliko sati. Stoga je, zaključuje dr. Malik, najvažnije prihvatiti vlastito tijelo i usredotočiti se na ono što je uistinu bitno za zdrav i ispunjen seksualni život.