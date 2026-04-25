Zagreb 'protutnjao' Sesvetama, tijesna pobjeda Nexea

Kolo prije kraja Zagreb je na vrhu s maksimalnih 18 bodova, a po 12 bodova imaju Nexe i Sesvete Triglav osiguranje. Na četvrtom mjestu je Gorica s pet bodova i utakmicom manje. Dugo Selo ima tri boda, a Trogir je na začelju s dva boda i utakmicom manje.

Posljednje kolo, koje je na rasporedu za tjedan dana, dat će odgovor na pitanje tko će se suprotstaviti Zagrebu u finalu doigravanja, u čemu će i hrvatski prvak imati važnu ulogu. Naime, Zagreb u zadnjem kolu dočekuje Nexe i pobjedom može izbaciti momčad iz Našica iz finala doigravanja, jer bi u tom slučaju Sesvetama bio dovoljan i bod na gostovanju u Velikoj Gorici za osvajanje drugog mjesta.

Zagreb bi pobjedom protiv Nexea došao na jednu pobjedu od novog naslova, jer će prvak biti momčad koja prva dođe do šest bodova, a računaju se i rezultati iz Lige za prvaka. Zagreb ima četiri boda u dvobojima sa Sesvetama, a pobijede li "Lavovi" Nexe imat će i četiri boda iz srazova s Našičanima.

Zagreb će biti i domaćin u prvoj utakmici finala doigravanja.