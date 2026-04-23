Legendarni Ivano Balić ispričao što danas radi pa iznenadio stavom: 'Ne bih se vratio'

Legendarni Ivano Balić, jedan od najvećih rukometaša u povijesti, na Split Sports festivalu osvrnuo se na brojne aktualnosti. Balić je progovorio čime se danas bavi, a iznenadio je izjavom da mu se ne gleda suvremeni rukomet niti da u uživa u njemu.

Balić se vratio u svoj matični klub, Split. Kakvo je stanje?

"Može biti i bolje. Predsjednik radi na tome i nadamo se da će se u bližoj budućnosti to popraviti. Klub je dao puno velikih igrača, bila bi šteta da se ne vrati u prvu ligu", rekao je Balić ta Sportklub i dodao:

"Problem je što u velikim gradovima gdje ima puno djece nema dovoljno termina po dvoranama. Danas djeca ne žele igrati vani i onda ti je sve to malo. Tu smo gdje jesmo…"

Vidi li se ponovno na nekoj funkciji u hrvatskom rukometu?

"Ne razmišljam o tome, tu sam gdje jesam".

Bi li prihvatio ponudu iz inozmstva?

"Imam nešto, uvijek razmišljam i nisam isključiv. Gledam prvo najbolje za sebe".

Kako mu izgleda reprezentacija pod Sigurdssonom?

"Izbornik ima rezultate, to je jedino bitno. Uvijek može bolje, nadajmo se nekom zlatu kojeg nismo davno osvojili. Napreduju igrači prema velikim klubovima".

Sviđa li mu se rukomet koji danas gledamo?

"Ne, ništa mi se ne sviđa. Zanemarila se vještina i postali smo trkači. Niti mi se rukomet gleda niti mogu uživati u tome. Bila je to gladijatorska borba u kojoj je mozak nekada bio bitniji od mišića. Draži su mi bili rezultati prije, ovo sada mi je bezveze", rekao je Balić i dodao:

"Rukomet mi uopće ne nedostaje. Ne bih se vratio…"