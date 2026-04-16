Horvat preuzima Zagreb: Počinje nova era s velikim ambicijama i napadom na europski vrh

Rukometaši Zagreba riješili su pitanje trenera prve momčadi za sljedeću sezonu. Klub će u novoj sezoni s klupe voditi Hrvoje Horvat mlađi.

– Da, sve smo se dogovorili i potpisali. Bilo je malo teško privoliti švicarski Kadetten da me pusti jer sam s njima imao ugovor na još jednu sezonu. Uspjeli smo se naći na pola puta i na kraju ove sezone dolazim na klupu Zagreba – rekao je Hrvoje Horvat, koji je prije odlaska u Švicarsku bio izbornik hrvatske muške reprezentacije i dugogodišnji pomoćni trener Line Červara u istoj reprezentaciji.

Hrvatsku je vodio na Europskom prvenstvu 2022. godine te na Svjetskom prvenstvu 2023. godine. Prije toga bio je trener Dubrave i Nexea.

– Mislim da ćemo imati jako dobru momčad u novoj sezoni. Igrači koje je Zagreb doveo sve su redom kvalitetni. Raduje me dolazak dvaju novih hrvatskih reprezentativaca, Raužana i Ćeška. Iz Szegeda dolaze Srbin Nikolić i Rus Kalaš, 35-godišnji pivot. U klub se nakon dužeg vremena vraća Manuel Štrlek, stiže i slovenski vratar Kastelic koji je već bio u klubu. Puno dobrih igrača ostaje u klubu. Nažalost, odlazi nam Klarica, ali to je tako – naglasio je Horvat.

Još se čeka Marko Mamić, sjajni hrvatski reprezentativac, specijalist za obranu koji trenutačno igra za njemački Leipzig. Ukoliko njegov klub ispadne iz Prve lige, onda je puno izvjesnije da će se vratiti u Hrvatsku.

– S Mamićem bismo imali možda i najbolju obranu u Ligi prvaka. Bit će jako važno da imamo što manje izmjena obrana–napad. Trebaju mi igrači koji podjednako dobro igraju u oba smjera – zaključio je Horvat.