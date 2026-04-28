Stiže moćni Kiel s Duvnjakom: Za mene su utakmice u Hrvatskoj uvijek nešto posebno

Našice će danas od 18 sati i 45 minuta postati središte europskog rukometa, poprište dvoboja koji se s pravom može opisati kao borba Davida i Golijata. U sportskoj dvorani Osnovne škole kralja Tomislava domaći Nexe ugostit će Kiel, jednu od najvećih i najtrofejnijih rukometnih institucija na svijetu. Ulog je ogroman – polufinale EHF Europske lige, a za hrvatskog doprvaka i prilika da ispiše najsvjetlije stranice svoje povijesti. Ovo je četvrti put da se klub plasirao među osam najboljih momčadi u natjecanju, no prepreka nikada nije bila veća. Atmosfera u gradu je naelektrizirana, a dvorana će bez sumnje biti ispunjena do posljednjeg mjesta kako bi dala vjetar u leđa svojim rukometašima u naizgled nemogućoj misiji.

Svih deset pobjeda "zebri"

S druge strane terena stajat će momčad čije ime izaziva strahopoštovanje. Kiel je višestruki prvak Europe i Njemačke, klub koji u svojim vitrinama ima sve što se može osvojiti. Njihov put do četvrtfinala ove sezone bio je demonstracija sile. Kao pobjednici svoje skupine u glavnoj rundi natjecanja, s impresivnim omjerom od deset pobjeda u isto toliko odigranih utakmica, osigurali su izravan plasman u ovu fazu i preskočili neugodno doigravanje. U tom su pohodu, među ostalim, dva puta svladali i svoje njemačke rivale i branitelje naslova, Flensburg-Handewitt, čime su poslali jasnu poruku cijeloj Europi o svojim ambicijama. Iako opterećeni nekim ozljedama, stroj koji vodi češki trener Filip Jicha i dalje je iznimna prijetnja za bilo kojeg suparnika na svijetu.

Ipak, Nexe svoj plasman među osam najboljih nije dobio na poklon, već ga je krvavo zaradio na parketu. Put momčadi trenera Saše Barišića Jamana vodio je kroz dramatične okršaje u doigravanju protiv neugodnog švedskog Kristianstada. U prvoj utakmici u gostima, Našičani su pokazali karakter i slavili s 36:34, da bi u uzvratu pred svojom publikom potvrdili prolazak uvjerljivom pobjedom od 32:27. U tim susretima iskočili su pojedinci koji su nosili momčad; Tin Lučin postigao je ukupno čak 14 pogodaka u dva susreta, dok je vratar Marcel Jastrzebski s 23 obrane bio nerješiva enigma za švedske rukometaše. Upravo će takva igra, kolektivna i hrabra, biti potrebna i protiv Kiela.

Ovo neće biti prvi put da se Nexe i Kiel susreću na europskoj sceni. Povijest međusobnih susreta u potpunosti je na strani njemačke momčadi, koja je slavila u oba dosadašnja dvoboja. U prošloj je sezoni, također u Europskoj ligi, Kiel u Našicama pobijedio s uvjerljivih 35:26, dok je u uzvratu na svom terenu bio bolji rezultatom 31:28. Posebnu draž ovom dvoboju daje i činjenica da u redovima Kiela nastupaju dvojica istaknutih hrvatskih reprezentativaca. Bivši kapetan hrvatske reprezentacije Domagoj Duvnjak i kružni napadač Veron Načinović bit će dodatni magnet za publiku i poseban motiv za domaće igrače, koji će se htjeti dokazati protiv svojih sunarodnjaka.

U taboru Nexea svjesni su težine zadatka. Trener Saša Barišić Jaman ne bježi od uloge autsajdera i s velikim respektom govori o protivniku. Ističe kako je Kiel ogroman favorit, ali naglašava da se njegova momčad neće predati bez ispaljenog metka i da će tražiti svoju šansu, pogotovo u prvoj utakmici na domaćem terenu. Slično razmišlja i jedan od ključnih igrača, Tin Lučin, koji je uoči susreta poručio kako je snaga Nexea u kolektivu i da će svaki igrač dati sve od sebe za što povoljniji rezultat. S druge strane, trener Kiela Filip Jicha uoči puta u Hrvatsku izrazio je zabrinutost zbog izostanka nekoliko važnih igrača uslijed ozljeda. Iako Kiel ima iznimno širok i kvalitetan igrački kadar, činjenica da ne dolaze u najjačem sastavu mogla bi biti mala, ali potencijalno važna prednost za Našičane.

Forma obje momčadi uoči europskog okršaja je šarolika. Nexe je u posljednjih deset utakmica ostvario čak devet pobjeda, što zvuči impresivno, no posljednji prvenstveni ispit donio je određenu dozu zabrinutosti. U utakmici protiv Dugog Sela Nexe je slavio s tijesnih 27:26, a trener Barišić Jaman nakon susreta bio je vrlo kritičan prema pristupu i igri svoje momčadi, što sugerira da se nervoza uoči Kiela već osjeća u zraku. S druge strane, Kiel u posljednjih deset utakmica ima pet pobjeda i tri poraza. U posljednjem dvoboju u Bundesligi odigrali su 28:28 protiv Leipziga, što pokazuje da ni njemački div nije nepobjediv. Nexe u prosjeku postiže 33,5 golova po utakmici, dok Kiel zabija 31,1, no obrana će biti ključ u ovom dvoboju.

Za Nexe ovaj četvrtfinalni ogled ima težinu koja nadilazi samo borbu za plasman na Final four. Dobre igre i snažan otpor protiv europskog velikana bili bi najbolja moguća preporuka i snažan argument za dobivanje pozivnice za nastup u EHF Ligi prvaka u nekoj od idućih sezona, što je dugogodišnji san kluba i navijača. Svaki pogodak, svaka obrana i svaki osvojeni bod protiv Kiela grade reputaciju kluba na europskoj rukometnoj karti. Zbog svega toga, nema sumnje da će Našičani ostaviti srce na parketu, nošeni podrškom s tribina. Uzvratna utakmica na rasporedu je 5. svibnja u Kielu, a rezultat iz prve utakmice odredit će s kakvim će nadama hrvatski predstavnik putovati na jedno od najtežih gostovanja u Europi. Rukometni praznik u Slavoniji je spreman, a ostaje vidjeti može li David pomrsiti račune moćnom Golijatu.

Za mene posebna utakmica

– Naravno da su utakmice u Hrvatskoj za mene uvijek nešto posebno. U Našicama je to možda još malo više – raduje se Domagoj Duvnjak uoči susreta.

Razlog je jasan – njegov rodni grad Đakovo udaljen je manje od 40 kilometara.

– Obitelj i prijatelji podržat će nas u dvorani – istaknuo je Duvnjak, koji očekuje velik broj hrvatskih navijača u crno-bijelim bojama koji će se pridružiti pristalicama Kiela, a koji će doputovati iz Kiela u Hrvatsku.