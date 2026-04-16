Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 229
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZBORNIK RUKOMETAŠCA

Ivica Obrvan: Nismo dobili najteže moguće protivnike

Zagre: Novi izbornik ženske rukometne reprezentacije Ivica Obrvan objavio popis igračica za Svjetsko prvenstvo
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Hina
16.04.2026.
u 23:01

Hrvatskim rukometašica bit će to 14. nastup na europskoj smotri, a najveći uspjeh ostarile su 2020. osvojivši treće mjesto.

Logično je bilo očekivati tešku skupinu, nakon nelogičnosti EHF-a, jer smo bili u četvrtom šeširu. Na svu sreću nismo dobili najteže moguće protivnike, kazao je izbornik hrvatske ženske rukometne reprezentacije Ivica Obrvan nakon ždrijeba skupina za Europsko prvensto 2026. godine.

Hrvatske rukometašice igrat će u skupini D zajedno s ekipama Nizozemske, Češke i Austrije.

"Nizozemska je naravno tu favorit broj jedan. Prije pet mjeseci su igrale polufinale Svjetskog prvenstva. Važno je također reći čim imaš domaćina u skupini to je odmah favorit broj dva. Ni sa jednom od tih reprezentacija nismo igrali posljednje dvije, tri godine tako da će ih trebati maksimalno analizirati i pripremiti se najbolje što možemo. Nadam se samo da ćemo biti zdravi i kompletni," dodao je Obrvan.

EURO se održava od 3. do 20. prosinca ove godine u Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj, Rumunjskoj i Turskoj. Hrvatska će svoje utakmice igrati u češkom gradu Brno.

Dvije najbolje ekipe iz svake skupine plasirat će se u drugi krug koji će se igrati u Cluj-Napoci (ekipe iz skupina A, B i C) i u Katowicama (ekipe iz skupina D, E i F). Završnica će se također igrati u Katowicama.

SKUPINE

Skupina A (Oradea): Mađarska, Crna Gora, Slovenija, Island

Skupina B (Cluj-Napoca): Norveška, Rumunjska, Švicarska i Sjeverna Makedonija

Skupina C (Antalya): Danska, Španjolska, Turska, Grčka

Skupina D (Brno): Nizozemska, Češka, Austrija, HRVARTSKA

Skupina E (Katowice): Francuska, Poljska, Farski Otoci, Ukrajina

Skupina F (Bratislava): Švedska, Njemačka, Slovačka, Srbija
Ključne riječi
Hrvatska ženska rukometna reprezentacija Ivica Obrvan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!