Ivica Obrvan: Nismo dobili najteže moguće protivnike

Logično je bilo očekivati tešku skupinu, nakon nelogičnosti EHF-a, jer smo bili u četvrtom šeširu. Na svu sreću nismo dobili najteže moguće protivnike, kazao je izbornik hrvatske ženske rukometne reprezentacije Ivica Obrvan nakon ždrijeba skupina za Europsko prvensto 2026. godine.

Hrvatske rukometašice igrat će u skupini D zajedno s ekipama Nizozemske, Češke i Austrije.

"Nizozemska je naravno tu favorit broj jedan. Prije pet mjeseci su igrale polufinale Svjetskog prvenstva. Važno je također reći čim imaš domaćina u skupini to je odmah favorit broj dva. Ni sa jednom od tih reprezentacija nismo igrali posljednje dvije, tri godine tako da će ih trebati maksimalno analizirati i pripremiti se najbolje što možemo. Nadam se samo da ćemo biti zdravi i kompletni," dodao je Obrvan.

EURO se održava od 3. do 20. prosinca ove godine u Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj, Rumunjskoj i Turskoj. Hrvatska će svoje utakmice igrati u češkom gradu Brno.

Dvije najbolje ekipe iz svake skupine plasirat će se u drugi krug koji će se igrati u Cluj-Napoci (ekipe iz skupina A, B i C) i u Katowicama (ekipe iz skupina D, E i F). Završnica će se također igrati u Katowicama.

Hrvatskim rukometašica bit će to 14. nastup na europskoj smotri, a najveći uspjeh ostarile su 2020. osvojivši treće mjesto.

SKUPINE:

Skupina A (Oradea): Mađarska, Crna Gora, Slovenija, Island

Skupina B (Cluj-Napoca): Norveška, Rumunjska, Švicarska i Sjeverna Makedonija

Skupina C (Antalya): Danska, Španjolska, Turska, Grčka

Skupina D (Brno): Nizozemska, Češka, Austrija, HRVARTSKA

Skupina E (Katowice): Francuska, Poljska, Farski Otoci, Ukrajina

Skupina F (Bratislava): Švedska, Njemačka, Slovačka, Srbija