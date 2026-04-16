Ždrijeb donio izazov: Hrvatice u borbi za prolaz protiv domaćina i Austrije

Rukometašice Hrvatske igrat će u skupini D na Europskom prvenstvu koje će se od 3. do 20. prosinca ove godine igrati, po prvi put, u pet država – Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Turskoj i Rumunjskoj.

Izabranice Ivice Obrvana igrat će u skupini protiv Češke, Austrije i Nizozemske. Na prvu, skupina ne izgleda nimalo loše. Izbjegli smo u prvom krugu Francusku, Dansku, Norvešku i Njemačku. Igrat ćemo u Brnu, a prva dva sastava iz skupine plasirat će se u drugi krug koji će se igrati u Katowicama. Naša skupina križat će se sa skupinama E (Poljska, Francuska, Farski Otoci, Ukrajina) i F (Švedska, Njemačka, Slovačka, Srbija).

Mogli smo proći izuzetno loše ili loše. Ispalo je samo loše. Moram priznati da mi nije jasno zašto su Turska i Slovačka bile u trećem, a mi u četvrtom šeširu. U redu, oni su domaćini, ali opet nije u redu. Ništa, iz te kože ne možemo. Nadam se da ćemo do Europskog prvenstva biti bez ozljeda, da će igračice biti u dobroj formi i ništa, idemo se boriti, “potući” s Češkom i Austrijom za to drugo mjesto – rekao je Ivica Obrvan, izbornik reprezentacije.

Zanimljivo je da je s nama u skupini Austrija, u kojoj igra nekoliko hrvatskih igračica poput sestara Pandža i Dramac, koje igraju za Podravka Vegetu.

– Da, njima sam trener u klubu i sigurno je da ih jako dobro poznajem. Naravno da ću to iskoristiti u pripremi i utakmici. Ali, poznaju i one dobro svoje suigračice iz kluba, a većina će ih biti u dresu hrvatske reprezentacije – dodao je Obrvan.

Dejana Milosavljević, igračica rumunjske Braile, ovako je komentirala ždrijeb:

– Mislim da Češka i Austrija nisu reprezentacije od kojih moramo puno strahovati. U redu, Nizozemska je, realno, svijet za sebe u ovom trenutku. Tko zna, možda Austrija, Češka i mi na kraju budemo imale isti broj bodova, u trokutu, pa će odlučivati gol-razlika. Od nas triju možda je blagi favorit Češka, koja igra na domaćem parketu. Čujem da je u Brnu otvorena nova dvorana, baš se veselim novom velikom natjecanju – rekla je Dejana.