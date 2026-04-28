KAO U TRANSU

Nexe upisalo najveću pobjedu u povijesti: U Našicama pao europski gigant

Susret Nexea i Kiela u prvoj utakmici četvrtfinala EHF Europske lige
David Jerkovic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
28.04.2026.
u 20:28

Kao u transu – drugačije se ne može opisati ono što su Našičani odigrali u prvom poluvremenu. Možda najbolje poluvrijeme ove sezone, a bez pretjerivanja i jedno od najboljih u povijesti kluba

Kakva večer u Našicama! Rukometaši Nexea ostvarili su veliku pobjedu u prvoj utakmici četvrtfinala Europske lige – pao je moćni njemački Kiel (33:30), i to u atmosferi koja se rijetko viđa. Domaćin na uzvrat nosi tri pogotka prednosti i, što je još važnije, ogromnu dozu samopouzdanja.

Nexe je odigrao hrabro, čvrsto i pametno, bez respekta prema velikom imenu s druge strane. Ovo nije bila slučajnost – bila je to poruka. I to glasna.

Sjećanja idu i na prošlu sezonu, kada su Našičani gostovali na sjeveru Njemačke i izgubili s minus tri. Sada imaju priliku okrenuti priču u svoju korist. Može li ova generacija napraviti korak više i ispisati povijest?

Šok u Milanu: Klupska sezona završena za Luku Modrića, evo što će biti sa svjetskim prvenstvom!

Odgovor stiže sljedećeg utorka. Jedno je sigurno – čeka nas prava rukometna drama.

Kao u transu – drugačije se ne može opisati ono što su Našičani odigrali u prvom poluvremenu. Možda najbolje poluvrijeme ove sezone, a bez pretjerivanja i jedno od najboljih u povijesti kluba. Od prve do posljednje minute sve je bilo pod kontrolom, ritam, tempo, rezultat – stalno su držali dva do tri pogotka prednosti i nisu dopuštali Kielu da se razmaše. Istina, gosti su u 27. minuti uspjeli poravnati na 13:13, ali to je bio tek kratki bljesak, brzo ugašen.

Treba reći i da su “zebre” stigle oslabljene, posebno u vanjskoj liniji bez ozlijeđenih Skipagøtua, Johanssona i Madsena, a nedostajalo je i opasno krilo Bence Imre. No, to nimalo ne umanjuje ono što je Nexe pokazao na parketu.

Ako treba izdvojiti junaka prvog dijela – onda je to poljski vratar Jastrzebski. Devet obrana u prvih 30 minuta, sigurnost i mirnoća koji su dizali cijelu momčad. U napadu je, pak, Matko Mislavac radio pravi dar-mar u obrani Kiela, dok je Tin Lučin odigrao kapetanski – miran sa sedam metara, čvrst u obrani, lider kakav treba biti u ovakvim utakmicama. S druge strane, Vargas i Wolff, golmanski tandem svjetske klase, zajedno su skupili tek tri obrane – i to dvije “na odbijanac”.

U nastavku – potpuni preokret ritma. Nexe je furiozno krenuo i pobjegao na +4 (17:13), dvorana je gorjela, činilo se da će slomiti Kiela… a onda – zastoj. Kiel ubacuje u višu brzinu, radi seriju 5:0 i u 37. minuti prvi put vodi (17:18). Tišina na trenutak, ali samo na trenutak. Jer, ova momčad Nexea ima karakter. Bez panike, bez srljanja – strpljivo u napadu, čvrsto i agresivno u obrani. Vratili su kontrolu kad je bilo najteže i pokazali da ova pobjeda nije slučajnost. I još jedan detalj koji vrijedi podcrtati – mladi Barbič. Ledeno miran kad se lomilo, siguran sa sedam metara u završnici. To su trenuci koji grade velike igrače. Na kraju – velika, zaslužena pobjeda. I večer koju će Našice dugo pamtiti.

A atmosfera? Našice ovako nešto dugo ne pamti. Ulaznice su planule u dva sata, dvorana je bila krcata već sat vremena prije početka, a buka s tribina nosila je domaće kroz svaku sekundu. U takvom ambijentu jednostavno – nije bilo šanse da Nexe podbaci.

